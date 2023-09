Nintendo Switch 2 - Rumor

Alcuni siti hanno riferito che Nintendo Switch 2 è stata presentata a porte chiuse alla Gamescom 2023 ad alcuni sviluppatori. In particolare sono state mostrate due tech-demo che giravano su un dev kit.

Una delle tech-demo pare che sia una versione ottimizzata di The Legend of Zelda Breath of the Wild. E, a quanto pare, le miogliorie sono evidenti rispetto al titolo originale. Le fonti parlano di un alto framerate e una risoluzione più elevata.



La demo in questione non presentava sequenze di gameplay ma solo filmati di come il titolo potrebbe girare su Nintendo Switch 2! Stay tuned...

