Nintendo Switch 2

Nuove ipotesi sulla console di prossima generazione di Nintendo

Mentre l'attesa per marzo cresce, con voci sempre più insistenti che lo indicano come il mese dell'annuncio, emergono nuovi dettagli sulle possibili caratteristiche hardware.

Un nuovo rapporto, firmato da Max A. Cherney e Stephen Nellis per la rinomata agenzia Reuters, ipotizza che la console includa un hardware personalizzato di NVIDIA. Il rapporto, citando una fonte anonima, suggerisce inoltre che il lancio della console potrebbe avvenire nel corso del 2024.

Le ipotesi di Reuters si inseriscono in un contesto più ampio dedicata alla progettazione di chip per il cloud computing e processori basati sull'intelligenza artificiale.



A fine anno scorso, l'insider Nate the Hate (che indica marzo come il mese del reveal) ha ipotizzato il possibile supporto alla tecnologia NVIDIA DLSS 3.5 con tecnologie di Ray Reconstruction basate sull'intelligenza artificiale per migliorare il Ray Tracing, escludendo però la presenza della tecnologia Frame Generation.