Come riaccendere il desiderio di coppia?

Col passare degli anni, cadendo in uno stile di vita fortemente consuetudinario, può capitare che la relazione di coppia manchi di momenti di intimità.

Come si fa a mantenere vivo il fuoco della passione in una relazione di lungo periodo quando si ha la sensazione di allontanarsi e non trovare più nessun momento di intesa col proprio partner?

Non temere di parlarne a voce alta

Parlare apertamente è fondamentale per coltivare una relazione di coppia sana, anche quando si tratta di desiderio sessuale. A questo proposito è molto importante riuscire a lasciarsi andare, mettere da parte l’inibizione e confrontarsi sui motivi alla base del calo dell’intesa, oltre che sulle possibili strade per invertire la rotta. Una di queste, spesso considerata erroneamente un tabù, è quella di condividere le proprie fantasie sessuali, come quella di usare una selezione di sex toys per esplorare nuove forme di intimità.

Prendere l’iniziativa e non aspettare il proprio partner

Perché nel momento in cui ci si accorge di un calo dell’intesa sessuale non prendiamo per prime l’iniziativa ma aspettiamo sempre che sia il partner a fare qualcosa? É importantissimo non aspettare che sia l’altra persona a muovere il primo passo verso l’intimità.

Attiviamoci invece per essere le prime a creare l’ambiente e la circostanza ideale per far riaccendere l’intesa sessuale.

Non temere di giocare e favorire l’intimità

Flirtare, aumentare il contatto fisico, baciarsi e non temere di giocare col proprio corpo sono tutti fattori che aiutano a riaccendere la relazione di coppia. Quando ci si sente distanti e distaccati, un modo per tornare a essere complici è semplicemente quello di vivere con un contatto più intimo, che non deve per forza cominciare in camera da letto, ma magari proprio dalla condivisione di esperienze di vita, progetti e piccole attività del quotidiano. La verità è che spesso ci si allontana nella relazione proprio perché si inizia a vivere ogni altro aspetto della propria quotidianità col pilota automatico e senza una vera consapevolezza di ciò che si sta vivendo.

Concedersi il giusto tempo

Gli impegni e lo stile di vita odierno non sono amici dell’intimità. Spessissimo le nostre giornate si susseguono in un alternarsi di doveri e liste di cose da fare che finiscono per deprivarci del tempo libero, ovviamente anche del tempo destinato alla relazione di coppia.

Quante volte non facciamo l’amore col partner a causa dell’eccessiva stanchezza di fine giornata?

Ecco perché è importante concedersi del tempo e ritagliarsi sempre dei momenti dedicati alla cura della relazione e al sesso.

Prevenire il problema

Da cosa dipende il calo del desiderio? Solo dall’avanzare degli anni in una relazione? Ovviamente no. Stanchezza, stress e l’incapacità di gestire emozioni e influenze che arrivano dall’esterno sono tutti fattori che minano la serenità della persona e, di riflesso, quella della coppia. Prendersi cura di sé è quindi determinante per estirpare il problema sul nascere e vivere in uno stato psico fisico favorevole al benessere. Si tradurrà con certezza anche nel miglioramento della relazione sessuale col partner.