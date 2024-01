Jannik Sinner a Sanremo 2024? il campione cancella il torneo di Marsiglia

Sembrava che il fascino di Sanremo avesse conquistato anche il tenace Sinner, soprattutto dopo che aveva cancellato la sua partecipazione al torneo di Marsiglia, in programma dall'5 febbraio. Inizialmente, il campione dell'Australian Open aveva espresso la sua reticenza nei confronti del Festival, dichiarando di essere negato nel canto e nella danza e di preferire concentrarsi sul tennis. Tuttavia, l'invito ufficiale di Amadeus potrebbe aver cambiato le carte in tavola.

Amadeus ha pubblicato una storia su Instagram rivolgendosi direttamente a Jannik: "Vieni a Sanremo, Jannik. Quando vuoi, in una delle cinque serate. So che è insolito fare un invito pubblico, ma un campione come te merita di essere accolto e applaudito a Sanremo. Aspetto una tua risposta. Sei il numero uno. Sono qui per invitarti pubblicamente al Festival. Tutti mi chiedono di averti qui, c'è grande entusiasmo nel vederti a Sanremo. Non devi ballare o cantare, devi solo ricevere gli applausi del teatro Ariston e il grande sostegno di tutti gli italiani che ti hanno seguito in questi mesi."

Ma sarà presente Sinner? C'è un indizio che potrebbe suggerire una sua possibile presenza. Nonostante abbia declinato più volte l'invito del conduttore, soprattutto perché impegnato nel torneo di Marsiglia, la sua partecipazione a quest'ultimo è stata ufficialmente annullata. Questo ha causato un certo disappunto nell'organizzazione del torneo francese, che inizialmente aveva twittato "Sinner snobba l'Open 13 Provence 2024", per poi cancellare il tweet e sostituirlo con "Sinner dà forfait all'Open 13 2024".