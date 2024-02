Londra: trovata morta in un canale una bimba di 5 anni scomparsa

Una bambina di cinque anni, precedentemente segnalata come scomparsa, è stata tragicamente ritrovata senza vita in un canale a Londra, nel Regno Unito. La piccola si era allontanata da casa e i genitori avevano immediatamente dato l'allarme. Nonostante l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine e del pronto soccorso, la bambina è stata trovata in acqua e, nonostante i tentativi di rianimazione sul posto, è stata dichiarata morta in ospedale intorno alle 19 dello stesso giorno.

La polizia è arrivata sul luogo della scoperta dopo la segnalazione dei genitori. Agenti e persone presenti hanno tentato di aiutare la bambina, ma purtroppo i loro sforzi non sono stati sufficienti. La Met Police ha confermato il decesso della piccola. La notizia della scomparsa e del ritrovamento è stata resa pubblica solo dopo alcuni giorni dall'accaduto, come riportato dal tabloid britannico Daily Mirror.