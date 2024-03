Ananki Game Studio si è divertito moltissimo giocando a The Fate of Baldr e ora è entusiasta di condividere un nuovissimo playthrough per sviluppatori direttamente dallo Studio.

Lo studio indipendente norvegese Ananki Game Studio è entusiasta di rivelare il nuovissimo gameplay del promettente The Fate of Baldr. Il team di sviluppatori dietro il gioco ha realizzato un bel playthrough commentato di The Fate of Baldr.

Il team di Ananki si è divertito tantissimo quando ha giocato a The Fate of Baldr e questo dà a tutti voi un'idea di cosa aspettarvi dal gioco quando uscirà su Steam quest'anno. Questo playthrough ufficiale per sviluppatori di The Fate of Baldr offre una panoramica completa dell'esclusivo gioco di difesa della torre ispirato alla mitologia norrena.

“Siamo entusiasti di mostrare alcune meccaniche di gioco, insieme a suggerimenti e trucchi utili per migliorare l’esperienza."

Impavidi vichinghi guerrieri nel loro viaggio verso un mondo alieno: questo è l'inizio di questo nuovo epico gioco di difesa della torre 3D, The Fate of Baldr. È ora di sbarazzarsi delle squadre aliene usando le loro armi da fuoco avanzate e le torri difensive. Mentre la battaglia si inasprisce, i Vichinghi sanno che il destino dell’intero universo è nelle loro mani.

Guarda il playthrough qui: https://youtu.be/i1A-ok--WgA