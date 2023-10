The Fate Of Baldr - Cinematic Trailer

Ananki Game Studio rivela il nuovo trailer cinematografico di The Fate of Baldr

Lo studio di videogiochi indipendente norvegese Ananki Game Studio è entusiasta di rivelare il nuovissimo trailer cinematografico di The Fate of Baldr. Difendi la tua nave da mitici boss mentre estrai risorse e migliori le tue abilità. Combatti da solo o fai squadra con gli amici nella modalità cooperativa online per un viaggio di strategia, conquista e vittoria.



Un gruppo di guerrieri vichinghi attracca la loro astronave su un mondo alieno ma viene presto attaccato da abitanti ostili. Combattono coraggiosamente i loro aggressori, usando le loro avanzate armi da fuoco e le loro torri difensive. Mentre la battaglia si inasprisce, i Vichinghi sanno che il destino dell'intero universo è in bilico.

"Siamo molto entusiasti di mostrare il trailer cinematografico di The Fate of Baldr che speriamo vivamente piaccia ai fan"



- Ananki Game Studio -



Guarda il nuovo trailer cinematografico qui: https://www.youtube.com/watch? v=OL1GJlOkWJo&ab





Il tuo viaggio inizia qui, metti The Fate of Baldr nella tua lista d’attesa su Steam.

Altre News per: fatebaldrcinematictrailer