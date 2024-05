Call of Duty: Mobile Season 5 – Tramonto Digitale

Per non perdere in questa nuova era di battaglia, i giocatori dovranno affrontare un mondo distopico a testa alta. I giocatori potranno equipaggiarsi e affrontare le sfide che li attendono nella Stagione 5 – Tramonto Digitale di Call of Duty: Mobile, che porterà nuovi contenuti e ricompense. Inoltre, è l'ultima occasione per scalare i ranghi nell'attuale stagione della Multiplayer Ranked Series.

In questa stagione, sarà possibile combattere i nemici con la Machine Pistol e chiamare rinforzi tramite l'Airdrop di emergenza. I giocatori potranno scendere in campo nella nuova mappa Frequency e acquisire un assortimento di progetti d’arma a tema fantascientifico e cyber punk, skin per gli operatori e altro ancora quando Tramonto Digitale verrà lanciato il 23 maggio alle 2 di notte.

