Albion Online Annuncia il Nuovo Server Europeo

Albion Online Annuncia il Nuovo Server "Albion Europa" per l’Europa e l’area MENA

Albion Online, l’MMORPG fantasy sandbox sviluppato da Sandbox Interactive, annuncia oggi l’apertura di un nuovo server, Albion Europa, ottimizzato per l’Europa e la regione MENA. Oltre a offrire un nuovo inizio nel mondo di Albion, il nuovo server offrirà velocità di connessione molto più elevate, un ping migliore e una latenza più bassa, oltre a ottimizzare gli orari degli eventi di gioco per i giocatori di tutta la regione. Il server Albion Europa è il terzo server del gioco, seguendo l'apertura di Albion Ovest (ora Albion America) nel 2017 e Albion Est (ora Albion Asia) nel 2023. Questo lancio coincide con l'aggiunta di supporto per due nuove lingue in Albion: Turco e Arabo.

Il nuovo server segue il modello free to play vigente ed è accessibile a tutti i giocatori di tutto il mondo, indipendentemente dalla loro posizione geografica. Come per i server esistenti, il gioco rimarrà completamente cross-platform su Albion Europa, consentendo di giocare su PC, Mac, Linux, Android e iOS con un unico account.

I Pacchetti Fondatore di Albion Europa offrono numerosi vantaggi e ricompense, tra cui l’accesso anticipato al nuovo server, preziosi oggetti di gioco tra cui Oro (la valuta premium del gioco), Premium (che fornisce ai giocatori una QOL aggiuntiva e accelera la progressione), e Nametag, Avatar, Oggetti d’arredo e Cosmetiche esclusivi per i Fondatori. Inoltre, i Fondatori avranno pieno accesso alla Closed Beta a partire dal 3 aprile 2024, durante la quale potranno partecipare a una sfida unica per sbloccare un ulteriore Set cosmetico.

Poiché questo è il terzo server di Albion, i Fondatori potranno anche prenotare i nomi dei loro personaggi e delle loro gilde che esistono su uno dei due server attuali al momento dell’acquisto del Pacchetto Fondatore.

Guarda il nuovo trailer di "In Arrivo in Europa" qui:

https://youtu.be/UCSUgtgl5J8

Visita la landing page dedicata ad "Albion Europa":

https://albiononline.com/ europe

Scopri di più sulla Closed Beta riservata esclusivamente ai Fondatori:

https://albiononline.com/news/ europe-beta-challenge

Caratteristiche del server "Albion Europa":

Una versione nuova e incontaminata del gioco, in cui tutti i giocatori partono alla pari e possono rivendicare il proprio pezzetto di Albion

del gioco, in cui tutti i giocatori partono alla pari e possono rivendicare il proprio pezzetto di Albion Un mondo di gioco completamente separato e indipendente dai server statunitensi e asiatici esistenti

dai server statunitensi e asiatici esistenti Velocità di connessione e ping notevolmente migliorati per tutta l’Europa e la regione MENA

per tutta l’Europa e la regione MENA Orari degli eventi di gioco e del server (battaglie territoriali, Lega di Cristallo, Guerra di Fazione, manutenzione, ecc.) ottimizzati per la regione

degli eventi di gioco e del server (battaglie territoriali, Lega di Cristallo, Guerra di Fazione, manutenzione, ecc.) ottimizzati per la regione I Pacchetti Fondatore consentono di accedere alla Closed Beta , che inizierà il 3 aprile, e di ottenere l’accesso anticipato al lancio completo del server, oltre a prenotare i nomi dei personaggi e delle gilde esistenti

, che inizierà il 3 aprile, e di ottenere l’accesso anticipato al lancio completo del server, oltre a prenotare i nomi dei personaggi e delle gilde esistenti Tutti i giocatori, indipendentemente dallo status di Fondatore, possono accedere alla Open Beta a partire dal 10 aprile

Il lancio di Albion Europa rappresenta un miglioramento a lungo atteso per i giocatori in Europa e nell'area MENA, offrendo al contempo alla community mondiale di Albion la possibilità di esplorare e conquistare una versione incontaminata del mondo di gioco.

Per saperne di più sul gioco, guarda il video "Cos'è Albion Online?" qui: