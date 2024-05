Hitachi Vantara e Veeam offrono soluzioni Data Protection per il cloud ibrido

Hitachi Vantara e Veeam stringono un'alleanza strategica globale per offrire soluzioni complete di Data Protection per il cloud ibrido

La nuova partnership rafforza l'approccio strategico "defense-in-depth" di Hitachi Vantara, combinando l'esperienza dell'azienda nel campo dell'infrastruttura con il software di Veeam per la protezione dei dati e il recupero da ransomware

Hitachi Vantara, la filiale di Hitachi, Ltd. che si occupa di archiviazione dati, infrastrutture e gestione del cloud ibrido (TSE: 6501) ha annunciato oggi una partnership strategica con Veeam Software, leader numero uno per quota di mercato nella protezione dei dati e nel recupero dai ransomware, per offrire ai clienti soluzioni avanzate di resilienza informatica e protezione dei dati. Queste soluzioni integrano il portafoglio di infrastrutture di Hitachi Vantara con il software di Veeam per salvaguardare le aziende dagli attacchi ransomware e ridurre al minimo i tempi di inattività .

In un'epoca in cui si moltiplicano gli attacchi ransomware e le violazioni dei dati, le aziende si trovano ad affrontare sfide senza precedenti per la salvaguardia dei propri dati critici. Secondo il Veeam 2024 Data Protection Trends Report, almeno il 76% delle aziende ha subito almeno un attacco ransomware nell'ultimo anno. Questi numeri, che sono destinati a crescere, sottolineano la necessità di strategie e partnership efficaci per combattere i crescenti rischi di cybersecurity.

Questa partnership rafforza la resilienza informatica delle aziende con soluzioni facilmente implementabili nel loro percorso nel cloud. Veeam Data Platform si integra perfettamente con le piattaforme di storage esistenti di Hitachi Vantara, tra cui Virtual Storage Platform One, Hitachi Content Platform (HCP) e Hitachi Unified Compute Platform (UCP), per fornire funzionalità avanzate di resilienza informatica come il rilevamento di ransomware, il ripristino rapido e lo storage immutabile. Questa integrazione consente alle aziende di raggiungere obiettivi di recovery point (RPO) migliori e di garantire l'integrità dei dati negli ambienti cloud ibridi. Inoltre, grazie a questa nuova collaborazione, Hitachi Vantara può offrire a clienti e partner più strumenti per affrontare le sfide della protezione dei dati e della resilienza informatica utilizzando la strategia a sette livelli di difesa in profondità , riducendo al contempo i costi e la complessità dovuta alla gestione di più fornitori.

"La nostra partnership con Veeam, che continua a sostenere un approccio orientato al canale, incarna il nostro impegno a potenziare i nostri partner," ha dichiarato Kimberly King, Senior Vice President of Strategic Partners and Alliances di Hitachi Vantara. "Unendo le forze, non solo garantiamo ai nostri partner l'accesso alle soluzioni di Hitachi Vantara a prezzi competitivi, ma li dotiamo anche di servizi completi di implementazione e gestione per servire al meglio i loro stakeholder. Questo amplia la scelta nell'ambito della nostra strategia di protezione dei dati e di resilienza informatica, offrendo a clienti e partner una maggiore flessibilità e solide opzioni di backup e ripristino."

"La nostra partnership è incentrata sulla fornitura di resilienza informatica ai nostri clienti,” ha dichiarato Larissa Crandall, vice president of global channel and alliances, Veeam Software. “La combinazione delle capacità infrastrutturali di Hitachi Vantara e dell'esperienza software di Veeam consente alle aziende di disporre di soluzioni avanzate di protezione dei dati e di recupero da ransomware, facili da implementare, che assicurano l'integrità e la disponibilità dei loro asset di dati critici in qualsiasi momento.”

Grazie a partnership come questa, Hitachi Vantara è in grado di offrire modelli a consumo come la protezione dei dati come servizio (DPaaS) per integrarsi perfettamente con le infrastrutture e le soluzioni software esistenti. Inoltre, le soluzioni Hitachi Vantara sono allineate con framework quali il National Institute of Standards and Technology (NIST), consentendo alle aziende di salvaguardare i propri dati e le proprie operazioni, rispettando al contempo i severi requisiti normativi. Adottando un approccio strategico alla protezione dei dati, le aziende possono migliorare la loro resilienza operativa e ridurre i rischi di attacchi informatici e violazioni dei dati.

"Questa collaborazione arriva in un momento cruciale per le imprese," ha dichiarato Steve White, program vice president for IDC's worldwide channels and alliances research. "In un panorama pieno di rischi informatici, questa partnership non solo fornisce alle aziende gli strumenti essenziali per navigare nelle complessità della moderna protezione dei dati, ma rafforza anche la fiducia riunendo i leader del settore al fine di fornire una difesa affidabile contro le sfide della sicurezza in continua evoluzione."

Questa collaborazione strategica potenzia le capacità di protezione dei dati di Hitachi Vantara, che garantiscono il 100% di disponibilità dei dati per la resilienza operativa e la conformità alle normative. Grazie a una strategia di difesa informatica approfondita e a un portafoglio di storage personalizzabile, Hitachi Vantara modernizza la protezione dei dati dall'edge al core, integrandosi perfettamente con le soluzioni esistenti. Funzionalità come i backup immutabili e la protezione contro il ransomware garantiscono l'accessibilità e la sicurezza dei dati critici, anche contro le minacce informatiche più sofisticate. Grazie a decenni di esperienza nel settore IT e all'impegno per l'innovazione, Hitachi Vantara è un partner affidabile per le aziende che desiderano migliorare la sicurezza informatica e salvaguardare la disponibilità continua dei dati.