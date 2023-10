NASA, le immagini e i dati asteroide Bennu : la diretta streaming

NASA: Diretta Streaming delle Prime Immagini e Dati degli Asteroidi Bennu, Recuperati da OSIRIS-Rex. Oggi, mercoledì 11 ottobre 2023, alle 17:00 ora italiana, la NASA presenterà in diretta streaming le prime immagini e i dati preliminari dei campioni dell'asteroide Bennu, riportati sulla Terra grazie alla sonda OSIRIS-Rex. Il ritrovamento dei campioni, avvenuto dopo un passaggio ravvicinato alla Terra, sarà illustrato nella conferenza stampa che si terrà nella chiesa dell'Immacolata a Pontecagnano, nella provincia di Salerno, città natale del giovane esploratore spaziale di 29 anni.

La sonda OSIRIS-Rex ha effettuato il suo primo passaggio ravvicinato alla Terra nel corso della storica missione iniziata nel 2016 da Cape Canaveral. Dopo aver analizzato l'asteroide Bennu, la sonda ha raccolto campioni di regolite nel 2020 con un braccio robotico, consegnandoli con successo a Terra il 24 settembre 2023.

Cosa sappiamo finora sugli asteroidi Bennu

La NASA ha anticipato la presenza di polvere nera e detriti nei campioni, attualmente sotto analisi presso un laboratorio appositamente designato nel Johnson Space Center di Houston. La conferenza stampa fornirà un'anteprima delle immagini e dei dati preliminari, con particolare attenzione alla composizione degli asteroidi Bennu.

Studi precedenti sull'asteroide Bennu hanno suggerito la presenza passata di acqua liquida sulla "madre" asteroidale, separatasi tra 1 e 2 miliardi di anni fa a causa di una collisione nello spazio profondo. Analisi spettrografiche condotte nel 2018 dalla sonda OSIRIS-Rex hanno rivelato idrossili, indicando un contatto passato con l'acqua. La conferenza stampa potrebbe offrire ulteriori dettagli su questi risultati e, forse, nuove scoperte.

Bennu: Un asteroide potenzialmente pericoloso

Classificato come asteroide di classe Apollo e oggetto potenzialmente pericoloso, Bennu ha un diametro che raggiunge mezzo chilometro. Sebbene i dati più recenti suggeriscano che non ci sia alcuna probabilità di impatto entro il 2100, il rischio è calcolato in 1 su 1.750 tra la fine di questo secolo e il 2300.

Il giorno con il rischio più elevato di impatto è attualmente il 24 settembre 2182, con lo 0,037 percento di probabilità (1 su 2.700). Nonostante le dimensioni inferiori rispetto a catastrofici "killer di pianeti", l'impatto di Bennu potrebbe causare danni regionali o nazionali significativi, sottolineando l'importanza della missione OSIRIS-Rex nell'approfondire la nostra comprensione degli asteroidi potenzialmente pericolosi.

Per seguire la diretta streaming della NASA, potete sintonizzarvi sul canale ufficiale YouTube dell'agenzia spaziale.

