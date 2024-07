Logitech G annuncia il G309: un innovativo mouse gaming con tecnologia Lightspeed

Logitech G annuncia oggi il Logitech Mouse da gaming Wireless G309 LIGHTSPEED, mouse di livello premium con doppia connettività wireless, tracking all’avanguardia, prestazioni affidabili in un design completamente rivoluzionato.

I giocatori sono sempre alla ricerca di dispositivi in grado di offrire prestazioni, comfort e affidabilità per giocare al meglio. Per quanto riguarda i mouse da gaming, ciò significa prestazioni wireless con bassa latenza, controllo preciso e sincronizzazione perfetta con i movimenti, soprattutto considerando i tempi di risposta richiesti.

"Per anni ci siamo impegnati a far evolvere la nostra tecnologia LIGHTSPEED in modo che tutti, dai professionisti dell'esports ai nuovi giocatori, possano godere di un gameplay wireless", ha dichiarato Ujesh Desai, vicepresidente e direttore generale di Logitech Gaming. "La nostra tecnologia LIGHTSPEED, insieme ai nostri sensori HERO, ha fatto progressi tali che tutti i giocatori, dai pro-player di livello mondiale fino ai giocatori alle prime armi, sanno ora di potersi fidare di ogni aspetto dei mouse Logitech G. Con il G309 LIGHTSPEED, abbiamo integrato le nostre tecnologie di punta, tra cui il sensore HERO 25K, la compatibilità con POWERPLAY e il wireless LIGHTSPEED, il tutto a un prezzo accessibile".

Il mouse da gaming G309 LIGHTSPEED è compatibile con POWERPLAY, che consente ai giocatori di alimentare il G309 senza la batteria AA al suo interno se si acquista il sistema di ricarica wireless Logitech G PowerPlay, venduto separatamente. Questo riduce il peso del mouse di 18 g (il peso della batteria alcalina).

Dotato di un sensore HERO 25K estremamente efficiente dal punto di vista energetico, il G309 offre oltre 300 ore di gioco continuo con una frequenza di trasmissione di 1 ms in LIGHTSPEED con una sola batteria alcalina AA. Se si passa alla modalità Bluetooth, l'autonomia è di oltre 600 ore con una sola batteria alcalina AA.

Sebbene contenga il meglio delle nostre tecnologie, il Logitech G309 LIGHTSPEED non è pesante o ingombrante. È resistente, ma allo stesso tempo compatto e leggero: pesa solo 86 grammi con una batteria alcalina AA e 68 grammi senza la batteria quando è abbinato a POWERPLAY.

Il Logitech G309 LIGHTSPEED utilizza l'esclusiva tecnologia wireless LIGHTSPEED di Logitech G per un'esperienza di gioco ad alte prestazioni, più veloce della maggior parte dei mouse corded. Combinando le prestazioni wireless di LIGHTSPEED con il sensore HERO 25K, il G309 offre una reattività e una precisione eccezionali, 400 IPS e una sensibilità fino a 25.600 DPI, senza accelerazione o smoothing.

Inoltre, il wireless LIGHTSPEED consente ai giocatori di collegare due dispositivi LIGHTSPEED a un unico ricevitore utilizzando il Device Pairing Tool di G HUB. I giocatori possono scegliere di utilizzare G309 LIGHTSPEED con lo stesso ricevitore di una tastiera Logitech, compresa la tastiera da gaming Logitech G515 LIGHTSPEED TKL, recentemente annunciata.

Il G309 LIGHTSPEED è dotato di switch ottico-meccanici ibridi LIGHTFORCE, che garantiscono un'incredibile velocità, affidabilità e precisione di attuazione con una risposta immediata. LIGHTFORCE utilizza contatti galvanici all'interno degli switch per mantenere le sensazioni proprie degli switch meccanici. I trigger ottici e meccanici sono progettati all'unisono, per offrire prestazioni di ottimali. Gli switch ibridi LIGHTFORCE offrono un'attuazione ottica affidabile e a bassissima latenza, combinata con le migliori caratteristiche delle controparti meccaniche.

Prezzi e Disponibilità

Disponibile nei colori bianco e nero, il mouse da gaming wireless Logitech G309 LIGHTSPEED è disponibile da oggi su LogitechG.com al prezzo di vendita consigliato di 89,99 €.