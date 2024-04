Francesca Michielin si unisce al cast di “Dungeons & Deejay”

Disponibile da mercoledì 24 aprile su OnePodcast e su tutte le principali piattaforme di streaming audio

FRANCESCA MICHIELIN È LA MISTERIOSA GIOCATRICE CHE SI UNISCE AL CAST DI “DUNGEONS & DEEJAY”,

il podcast di Francesco Lancia ispirato al gioco di ruolo fantasy più famoso al mondoLa cantautrice si trasforma in eroina fantasy e fa il suo ingresso al tavolo per giocare con BRENDA LODIGIANI, ROCCO TANICA, FRANCESCO COSTA, ALESSANDRA PATITUCCI E MATTEO CURTI

Francesca Michielin, appassionata da sempre di video games e giochi di ruolo, a sorpresa dei fan entra a far parte del cast dei nuovi episodi di “Dungeons & Deejay”, il podcast di Francesco Lancia prodotto da OnePodcast e ispirato al gioco di ruolo fantasy più famoso al mondo, disponibile da oggi, mercoledì 24 aprile, su OnePodcast e su tutte le piattaforme di streaming audio.La cantautrice, che non ha mai nascosto la sua anima nerd, mostra finalmente il suo volto nascosto lasciandosi guidare dal Master Francesco Lancia all’interno dell’universo del celebre gioco di ruolo Dungeons & Dragons per vivere un’avventura mozzafiato con gli altri players protagonisti: Brenda Lodigiani, Rocco Tanica, Francesco Costa, Alessandra Patitucci e Matteo Curti.In ogni episodio Francesca si confronta con gli altri giocatori e, insieme a loro, mette alla prova la sua capacità di improvvisazione: ogni scelta e ogni passo è decisivo per creare un mondo fantastico dalle infinite sfumature dove l’ascoltatore viene catapultato tra elfi, mostri e incantesimi.Tanto divertimento, dunque, in queste nuove puntate, insieme a un cast incredibile per una terza stagione realizzata sempre in collaborazione con Wizards of the Coast, che ha firmato le precedenti stagioni di grande successo e tutti i nuovi episodi.Le nuove puntate di “Dungeons & Deejay” sono disponibili su OnePodcast e su tutte le piattaforme di streaming audio, dove è possibile recuperare tutti gli episodi delle passate edizioni insieme alle puntate speciali del podcast.