What Happens at Night: Mads Mikkelsen si unisce al cast del nuovo film di Scorsese

Mads Mikkelsen si unisce al cast di What Happens at Night, il nuovo film di Martin Scorsese. Accanto a Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, l’attore danese porta la sua esperienza in una narrazione dal tono oscuro e psicologico.

Il cast di What Happens at Night, prossimo film del regista Martin Scorsese, continua ad ampliarsi con l’arrivo di un volto internazionale molto atteso. L’attore danese Mads Mikkelsen, noto per ruoli intensi in produzioni di successo, è stato confermato tra i protagonisti accanto a Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence in questa nuova storia dal tono oscuro e psicologico.

La pellicola, ispirata all’omonimo romanzo di Peter Cameron, segue le vicende di una coppia americana che si reca in una cittadina europea coperta di neve per adottare un bambino. Una volta giunti sul posto, i due si ritrovano alloggiare in un hotel inquietante e pressoché deserto, dove incontrano personaggi enigmatici e situazioni che sfidano la loro percezione della realtà e del proprio rapporto.

Martin Scorsese ha affidato la sceneggiatura a Patrick Marber, che ha adattato il romanzo per il grande schermo, e il progetto è sostenuto da grandi nomi dell’industria cinematografica. La produzione è programmata per iniziare nei primi mesi del 2026, sebbene la data di distribuzione resti al momento sconosciuta.

La presenza di Mikkelsen nel cast aggiunge un ulteriore livello di fascino e mistero all’opera: l’attore, celebre per interpretazioni complesse e carismatiche, potrebbe vestire i panni di una delle figure ambigue che la coppia protagonista incontra nel corso della loro permanenza nel villaggio innevato.

La partecipazione di DiCaprio segna la settima collaborazione con Scorsese, mentre per Lawrence si tratta della prima volta sotto la direzione del regista premio Oscar. La trama, definita onirica e suggestiva, promette un film capace di mescolare suspense psicologica e atmosfera inquietante, trasformando l’adattamento letterario in un evento cinematografico atteso dal pubblico mondiale.