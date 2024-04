No Rest for the Wicked’ in arrivo su GeForce NOW insieme a tanti altri giochi!

Questo GFN Thursday è all'insegna del divertimento con sei nuovi giochi che si aggiungono al cloud questa settimana.Siate tra i primi a giocare in streaming a No Rest for the Wicked, l'attesissimo gioco di ruolo action di Private Division e Moon Studios, appena lanciato in early access. Con un abbonamento a GeForce NOW, non dovrete preoccuparvi delle specifiche del sistema e del download del gioco.Date un’occhiata agli ultimi giochi in arrivo questa settimana: Kill It With Fire 2 (Nuovo rilascio su Steam, 16/04) The Crew Motorfest (Nuovo rilascio su Steam, 18/04) No Rest for the Wicked (Nuovo rilascio su Steam, 18/04) Evil West (Xbox, disponibile su PC Game Pass) Lightyear Frontier (Steam) Tomb Raider I-III Remastered (Steam)