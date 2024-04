Top Spin 2K25: annunciati i contenuti dei Centre Court Pass stagionali

Annunciati i contenuti dei Centre Court Pass stagionali di TopSpin 2K25

Questo solido modello di servizi live offre ben sei Stagioni di sfide e premi legati agli eventi del Tennis Tour nella vita reale

Oggi 2K ha annunciato il Centre Court Pass di TopSpin 2K25, un programma di contenuti stagionali post-lancio che offre mesi di nuove sfide e ricompense. Come dettagliato nell'ultimo video dello sviluppatore del Centre Court Report: Centre Court Pass Overview, i Centre Court Pass presentano stagioni online dal vivo che durano dalle 8 alle 10 settimane, con sei Centre Court Pass previsti per il primo anno.

Nel corso di ogni stagione sarà disponibile un nuovo Centre Court Pass, programmato e tematizzato in base agli eventi tennistici della vita reale, tra cui tutti e quattro i tornei del Grande Slam. Ogni Centre Court Pass include 50 livelli di nuove ricompense che possono essere sbloccate con i Season Points (SP), guadagnati durante il gioco completando le partite e le sfide giornaliere e settimanali. 13 livelli contengono ricompense gratuite, mentre le ricompense Premium possono essere sbloccate acquistando il Pass Centre Court Premium per ogni stagione, che consente ai giocatori di guadagnare ricompense a ogni livello. Le ricompense del Centre Court Pass includono attrezzature e abbigliamento di marchi fittizi e su licenza, animazioni pre-partita, titoli e messaggi per i MyPLAYER, abiti alternativi per i professionisti su licenza, boost XP e altro ancora.

Il Centre Court Pass per la Stagione 1 sarà disponibile al lancio di TopSpin 2K25 e avrà come tema il Roland-Garros. Ulteriori informazioni sulla Stagione 1 saranno condivise a breve.

Acquistando il Pass All-Access, i giocatori riceveranno tutti e sei i Pass Centre Court Premium per il primo anno, oltre a quattro articoli cosmetici aggiuntivi: la T-Shirt con il logo del Roland-Garros, la T-Shirt con il logo di Wimbledon, la T-Shirt con il logo degli US Open e la T-Shirt con il logo degli Australian Open che permettono ai giocatori di mostrare il loro spirito da Grande Slam®. Il TopSpin 2K25 All Access Pass è incluso nella TopSpin 2K25 Grand Slam Edition e può essere acquistato anche singolarmente. Per ulteriori informazioni sui Centre Court Pass, visitare il sito https://topspin.2k.com/2k25/centre-court-pass/.

La TopSpin 2K25 Deluxe Edition e la Grand Slam Edition saranno disponibili il 23 aprile 2024 - fino a tre giorni prima delle edizioni Standard e Cross-Gen! Le edizioni TopSpin 2K25 Standard e Cross-Gen saranno disponibili venerdì 26 aprile 2024.

Pre-ordina TopSpin 2K25 Standard Edition o Standard Cross-Gen Edition e ricevi il Pacchetto Sotto i Riflettori, con i completi alternativi di Serena Williams e Roger Federer, il Wilson Nightfall Bundle e il Night-Time Majors. Il Pacchetto Sotto i Riflettori è incluso anche nelle edizioni Deluxe e Grand Slam. I giocatori che giocheranno a TopSpin 2K25 tra il 23 e il 25 aprile (23:59 PST) potranno riscattare il Bonus Early Adopters, che include 1.000 VC, 5 boost XP del 100% e una speciale borsa da gioco Super Tour Red Wilson.

Sviluppato da Hangar 13, TopSpin 2K25 è classificato E per tutti dall'ESRB. Per ulteriori informazioni su TopSpin 2K25, visitare https://topspin.2k.com/. Seguite TopSpin 2K su TikTok, Instagram, X, YouTube e Facebook per le ultime notizie su TopSpin 2K25