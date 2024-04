Ryanair, O'Leary: Se Antitrust ci limita è consumatore che paga

"L'si è già espressa con una sentenza nel 2010 contro eDreams ma oggi dice chedeve essere fermata: è vero, siamo grandi, ma perché siamo cresciuti, siamo monopolisti su alcune rotte come quelle su Reggio Calabria ma solo perché le abbiamo create noi. Non capisco dove vuole arrivare l': vuole consentire alle Ota (online travel agencies) 'pirata' di ricaricare i nostri prezzi o vuole limitare la nostra crescita? Alla fine sarà il consumatore a pagare". Ad affermarlo - parlando all'Adnkronos - il ceo del gruppoMichaelin Italia alla vigilia di una audizione insulle presunte limitazioni alla concorrenza operate dalla compagnia aerea in materia di vendita di biglietti. "In questi anni di sicuro abbiamo fatto errori - ammette - ma è almeno un decennio che combattiamo i 'pirati'" delle prenotazioni online come eDreams: Internet è un far west con poca protezione dei consumatori. A eDreams affermano che noi cerchiamo di bloccarli nella vendita dei nostri biglietti. Non è vero". "Noi cerchiamo solo di impedirgli di applicare ricarichi sui nostri biglietti e sui nostri servizi accessori: poi se il cliente vuole pagare un sovrapprezzo per il servizio di eDreams, faccia pure. Ma - continua- non deve pensare che sta dando i soldi a".ricorda come nel settore viaggi e ospitalità "ci sono due modelli di business:cerca di evitare al settore aereo quello che Booking ha fatto in quello alberghiero, imponendo il loro servizio e ricaricando i prezzi del 20%. Noi all'origine avevamo a che fare con le agenzie di viaggi che ricaricavano del 10%. Ma noi siamo riusciti ad affermare il modello di prenotazione diretta eliminando i costi legati alla distribuzione dei biglietti". "Sono convinto che abbiamo ragione: sempre più Ota (online travel agencies) hanno stretto accordo con noi" ricorda il manager irlandese. L'ha avviato un ''procedimento cautelare'' nei confronti di''volto a verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti necessari all’adozione di misure cautelari atte a ripristinare e mantenere condizioni concorrenziali nel mercato''. La misura è contenuta nel bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in cui si precisa che la verifica è volta ad ''accertare un possibile abuso di posizione dominante'' consistente nel ''precludere gli acquisti da parte delle agenzie di viaggio'' dei biglietti tramite il sito internet della compagnia aerea, e ''nell’offerta di condizioni peggiorative tramite gds''. In questo modo, secondo l', si impedisce e/o ostacola le agenzie stesse nella vendita di biglietti, ''al fine di favorire le vendite dirette di biglietti aerei sul proprio sito e così pregiudicando lo svolgimento di una concorrenza effettiva nei mercati della vendita dei servizi turistici, a danno delle agenzie di viaggi e con effetti negativi per il benessere dei consumatori che si avvalgono di tali operatori''. L'Agcm spiega cheavrà 8 giorni di tempo per presentare memorie scritte e documenti; inoltre avrà 5 giorni per chiedere un'audizione dinanzi al collegio.