Lofree lancia la testiera Edge

La tastiera di digitazione più fluida nella rivoluzione ultrasottile

Lofree, pioniere nel design innovativo di tastiere, presenta con orgoglio Lofree Edge, stabilendo un nuovo standard per una digitazione fluida in una tastiera ultrasottile a basso profilo. Basandosi sul successo dell'acclamato Lofree Flow, l'arrivo di Lofree Edge segna una pietra miliare significativa nell'evoluzione della tecnologia delle tastiere.

Lofree Edge incarna l'eleganza e la raffinatezza con il suo profilo ultrasottile realizzato in lega di magnesio semisolida e fibra di carbonio a densità 3K. Con uno spessore di soli 5,4 mm l' Edge offre un feedback tattile superiore, garantendo un'esperienza di digitazione sublime. I viaggiatori apprezzeranno soprattutto il suo peso di 485 g, che la rende la tastiera perfetta per chi è in movimento.

Rispetto a Lofree Flow, Edge vanta l'ultimo Kailh POM Switch 2.0, progettato per offrire un'esperienza di digitazione senza pari. Per i giocatori Edge rappresenta il perfetto equilibrio tra sottigliezza estrema e feedback tattile ultra fluido, con una distanza di corsa ridotta di 2,4 mm e uno spessore ridotto di 9,8 mm.

"Siamo entusiasti di svelare Lofree Edge, un'aggiunta rivoluzionaria alla nostra gamma di tastiere ", ha affermato Ken Jiang, portavoce di Lofree. "Con una digitazione fluida e il suo design leggero e ultrasottile, Edge ridefinisce la tastiera a basso profilo. Dotato di Kailh POM Switch 2.0 da 2,4 mm e design con montaggio a guarnizione PCB, Edge rivoluziona la tua digitazione."

Lofree Edge sarà disponibile su Kickstarter a partire dal 25 aprile alle 9:00 EST. Per ulteriori informazioni, visitare qui.