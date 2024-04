Mobilità, Poggi: "A Ewiva soluzioni per viaggi 'elettrici' di ogni cliente"

"Noi crediamo che per il trasporto su gomma l'elettrificazione sia la soluzione per oggi come per il futuro". Lo ha sottolineato Luigi Antonio, Head of Marketing & Sales di, la Joint Venture tra Enel X e il Gruppo Volkswagen, intervenendo all’appuntamento di Adnkronos Q&A ‘Le nuove strade della sostenibilità’ presso il Palazzo dell’Informazione.ha ricordato l'obiettivo di "sviluppare una rete ultraveloce: abbiamo raggiunto già 1150 punti in oltre 300 siti, toccando tutte le regioni e allargando la modalità di fruizione del servizio".Come- ricorda - abilitiamo oltre 70 fornitori ma abbiamo anche implementato la ricarica con pagamento diretto con carta di credito per una esperienza più tradizionale".spiega che"ha erogato 550 mila ricariche, pari a una riduzione di 12 mila tonnellate di CO1 e a -900 kg di particolato" nell'atmosfera. Quanto al 'nodo' delle batterie il manager di"oggi l'autonomia disponibile già assolve al 95% delle esigenze quotidiane degli automobilisti italiani: ma noi vogliamo guardare anche al restante 5%" perché "l'onda dell'elettrificazione è partita". "Ora - ha concluso - dobbiamo renderla accessibile e conveniente".