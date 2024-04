Taricani: UniCredit University piattaforma globale per miglior formazione a dipendenti

UniCredit University, Taricani (Deputy Head per L'Italia) “Una piattaforma globale verso il traguardo della sostenibilità”

“La, la nostra academy interna, partita due anni fa dall’Italia e che oggi coinvolge tutte le country del gruppo, e’ diventata una vera piattaforma globale con una faculty interna molto importante ma aperta anche a contributi autorevoli da parte di esterni”. Così Remo, deputy head of Italy di, in occasione dell’inaugurazione, a Torino, del terzo anno accademico dellaItaly.“In questo modo - ha aggiunto - accompagniamo tutti i nostri colleghi nella up skilling e nel reskilling verso quelle nuove competenze che ci saranno utili per fare bene il nostro mestiere nel futuro, partendo dall’assicurativo, abbracciando il digitale e soprattutto tutte le nostre tematiche Esg nel quale dovremo accompagnare i nostri clienti con dei piani di transizione adeguati al concetto di sostenibilità”, ha concluso.