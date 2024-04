Ecco le 'Top Companies 2024' in Italia, le migliori 25 aziende dove costruire una carriera

Lavoro, la classifica delle migliori 25 aziende italiane dove crescere

LinkedIn, il più grande network professionale online al mondo, oggi annuncia la pubblicazione della sua classifica annuale Top2024 Italia che, basandosi sui dati della piattaforma, identifica 25 aziende italiane che si distinguono come luoghi di lavoro per la crescita e lo sviluppo professionale. Questa lista annuale è una guida per i professionisti in qualsiasi fase della loro carriera, da coloro che desiderano migliorare le proprie competenze, che si stanno reinserendo nel mondo del lavoro dopo un periodo di pausa, fino a coloro che stanno pianificando di esplorare nuove opportunità lavorative.I principali trend della lista Top2024 in Italia. Sono undici le aziende che quest’anno conquistano per la prima volta un posto nella classifica delle 25 Topitaliane stilata da LinkedIn, tra le quali Hippocrates Holding, Bayer, Campari e Bip. Rispetto al 2023, quindi, la lista si aggiorna di molte nuove realtà dove poter sviluppare la propria carriera, ma il settore della consulenza aziendale risulta dominante, seguito dall’industria farmaceutica, e da manifattura e beni di consumo. Nell’ambito consulenza e servizi aziendali, infatti, Accenture e Bain Company, sul podio della classifica, seguite da Intellera Consulting e Deloitte, sono tra le conferme dall’anno precedente, raggiunte dalle new entry Boston Consulting Group (Bcg) e Bip. Al fianco della crescita del settore farmaceutico e della salute, che vede Hippocrates Holding, Bayer e Eli Lilly and Company nella Top 25, si pongono i settori manifatturiero e dei beni di consumo con, tra le altre, EssilorLuxottica al decimo posto, Sfk Group al quattordicesimo, Procter Gamble e Siemens al ventiduesimo e ventitreesimo. Rispetto allo scorso anno, guadagnano posizioni gli operatori del settore bancario-assicurativo, con Intesa Sanpaolo che conquista la vetta della classifica, Unicredit che si conferma stabile (al settimo posto) e Bnp Paribas che si posiziona al quindicesimo posto. Inoltre, The Heineken Company (diciannovesimo) e Campari Group (ventesimo) sono per la prima volta portabandiera del settore Food Beverage. Secondo un recente studio LinkedIn, circa 6 professionisti su 10 (61%) in Italia stanno valutando nuove opportunità lavorative, siano esse un cambiamento di carriera o il passaggio a una nuova posizione. Il desiderio di trovare nuovi percorsi professionali e di crescita che rispondano alle proprie aspettative e ambizioni può trovare nella classifica annuale LinkedIn Topun valido punto di riferimento soprattutto in un mercato del lavoro in costante e veloce evoluzione come quello attuale. LinkedIn Topè uno strumento utile per trovare posizioni aperte, entrare in contatto con i dipendenti delle aziende in classifica e soprattutto identificare quali di esse offrono occasioni per migliorare competenze che potrebbero risultare importanti per il proprio avanzamento professionale. LinkedIn Top2024 è stata realizzata esaminando le azioni e i percorsi di carriera di milioni di professionisti sulla piattaforma tra gennaio e dicembre 2023, utilizzando una metodologia attentamente ponderata che include non solo la stabilità, ma anche la diversità di genere di ciascuna azienda, nonché la crescita delle competenze e la capacità di avanzare internamente ed esternamente all’impresa. Più specificamente, per realizzare la classifica Top2024, pubblicata dalla redazione di LinkedIn Notizie, i data scientist di LinkedIn hanno condotto un'analisi riguardo ad alcuni temi chiave, come ad esempio cosa significhi riuscire a costruirsi una buona carriera professionale, e li hanno combinati con i dati unici dalla piattaforma LinkedIn. Inoltre, sono stati presi in considerazione otto elementi fondamentali che esaminano le informazioni relative al rapporto delle aziende con i propri dipendenti, ciascuno dei quali rappresenta un importante indicatore di crescita all’interno della realtà aziendale: capacità di avanzamento: monitora sulla base di qualifiche standardizzate le promozioni dei dipendenti all’interno di un’azienda e i trasferimenti in una nuova azienda. Sviluppo delle competenze: considera, usando competenze standardizzate di LinkedIn, come i dipendenti dell’azienda acquisiscono competenze durante il periodo di assunzione. Stabilità dell’azienda: monitora i tassi di abbandono nel corso dell’ultimo anno, nonché la percentuale di dipendenti che rimane in azienda per almeno tre anni. Opportunità esterne: considerano la strategia di contatto dei recruiter nei confronti dei dipendenti dell’azienda e indicano la domanda di lavoratori provenienti da tali aziende. Affinità aziendale: misura quanto è di supporto la cultura aziendale ed esamina il volume di collegamenti su LinkedIn tra i dipendenti, considerando le dimensioni dell’azienda. Diversità di genere: misura la parità di genere all’interno di un’azienda e delle sue consociate. Background accademico: considera la varietà dei livelli di istruzione tra i dipendenti, da nessuna laurea fino al possesso di un dottorato, indice dell’impegno ad assumere un’ampia gamma di professionisti. La presenza di dipendenti nel Paese: considera il numero di dipendenti dell’azienda nel Paese rispetto ad altre aziende, per rilevare le aziende che offrono un ambiente lavorativo vario e più opportunità di avanzamento e networking.la lista completa delle TopItalia 2024: 1. Intesa Sanpaolo 2. Accenture 3. Bain Company 4. KONE 5. Hippocrates Holding 6. Ferrovie dello Stato 7. Unicredit 8. Intellera Consulting 9. Antares Vision 10. EssilorLuxottica 11. STMicroelectronics 12. LyondellBasell 13. Bayer 14. SKF Group 15. BNP Paribas 16. Deloitte 17. Iveco Group 18. Eli Lilly and Company 19. The Heineken Company 20. Campari Group 21. Cisco 22. Procter Gamble 23. Siemens 24. Boston Consulting Group (BCG) 25. BIP