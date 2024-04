Biennale Arte Venezia 2024, padiglione Israele chiuso fino a liberazione ostaggi

Biennale Arte Venezia 2024, padiglione Israele resta chiuso: ecco perché

Il padiglione di Israele alladi, che doveva aprire oggi, resterà chiuso “fino a che non sarà pattuito un cessate il fuoco e non saranno liberati gli ostaggi” sequestrati da Hamas lo scorso 7 ottobre. È l'annuncio comparso questa mattina su un cllo esposto all'esterno dello stesso padiglione israeliano.La decisione del curatore e dell'artista Ruth Patir non è quella di cancellare l'esposizione “ma una scelta di solidarietà con le famiglie degli ostaggi e la grande comunità di Israele che chiede un cambiamento”.