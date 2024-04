Unisciti alla GeForce RTX Challenge questo fine settimana

NVIDIA e ASUS ROG presentano laGeForce RTX Challenge: un evento live streaming di un'intera giornata con cinque Team di streamer Twitch e YouTube che gareggeranno in più di 10 giochi diversi per conquistare la vittoria. Le squadre che rappresentano Regno Unito, Francia, Germania, Italia e Spagna si sfideranno la prossima domenica 21 aprile a partire dalle 10:30, giocando sui più recenti laptop e desktop ASUS ROG basati su GeForce RTX.

Il Team Italia sarà rappresentato daAttrix, Babbalucy, Kodomo, Il Fossa e Savyultras90 e acclamato da due caster d’eccezione,Moonryde e S7ormy!

Inoltre, gli artisti digitali StoryX e ATOM lavoreranno per dare vita a una creazione artistica utilizzando PC ASUS ROG basati su GeForce RTX, realizzando un'affascinante scena 3D che sarà disponibile per il download dopo l'evento.

Puoi assistere all'evento in direttada questo link e tifare per la tua squadra preferita utilizzando ROGRTXChallenge sui social media. Inoltre, potrai approfittare di offerte esclusive su prodotti Geforce RTX e ASUS ROG:

Tra i notebook in sconto troviamo soluzioni pensate per accontentare i diversi tipi di gamer: la linea TUF di ASUS rappresenta un'opzione ideale per gli appassionati di gaming che cercano dispositivi robusti e performanti, con display ad alta frequenza di aggiornamento e schede video potenti, un esempio è l’ ASUS TUF Gaming A15 . I notebook targati Republic of Gamers (ROG) come il ROG Strix G16 rappresentano l'apice dell'innovazione nel settore dell'hardware e del software per il gaming, con un focus preciso sulle necessità dei giocatori più esigenti.

Le schede video ROG e ASUS NVIDIA GeForce RTX Serie 40 rappresentano il top per ogni appassionato di gaming: affidabilità assoluta e massima stabilità in gioco, anche per le sessioni più intense, per garantire sempre le più alte performance. Disponibili in diverse famiglie di prodotto, offrono look e funzionalità differenziate tra loro, per soddisfare al meglio le attese di ogni gamer. Tutto senza mai trascurare l’estetica, per rendere ogni build sempre un vero capolavoro.