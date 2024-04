Orlandini (Aixia): Sensibilizzare tutte le fasce di età, sociali e di reddito su mobilità

“Dobbiamo lavorare sulla sensibilizzazione e sul coinvolgimento di tutte le fasce di età, sociali e di reddito”. Così Andrea, rappresentante Aixia e ricercatore senior Cnr, in occasione del XVIII Convegno Nazionale Asstra, in corso a Roma. “Secondo il comparto accademico – ha detto- nel campo della mobilità pubblica sarebbe utile creare filiere di trasferimento tecnologico dotate di meccanismi che colleghino le esigenze di mercato, aziendali e dei cittadini”. “Il contesto – ha sottolineato- del trasporto pubblico, oltre a tenere il passo con l’evoluzione tecnologica, in particolare con l’AI, deve modificare ambienti e compiti”. “Inoltre – ha ribadito- un aspetto da non trascurare è quello del retaggio culturale”. “Negli Stati Uniti – ha precisato- sono sempre più diffusi i veicoli a guida autonoma, come taxi o metro”. “Dobbiamo – ha concluso l’esperto – educare la cittadinanza ad accettare e accogliere queste nuove applicazioni nel campo della mobilità pubblica”, ha concluso.