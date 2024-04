Lancione (Gtt): Le risorse del Fondo Nazionale Trasporti non sono sufficienti

GTT, l'ad Lancione: servono 13 milioni in più ogni anno

“Ledel Fondo Nazionale Trasporti non sono sufficienti a garantire transizione ecologica e digitale perché le aziende sono chiamate a un grosso cambiamento ambientale di business e di formazione del lavoro dei dipendenti. Il concetto del Fondo è legato a decenni fa, ma deve tenere conto delleche Asstra ha commissionato”. Lo ha detto la Vicepresidente Asstra e Amministratore Delegato di Gtt S.p.A. di Torino, Serena, a margine del XVIII Convegno Nazionale di Asstra in corso a Roma.“La transizione rappresenta un cambio fondamentale per le aziende cosiddette energivore ma che ancora non usufruiscono di aiuto - ha continuato – dobbiamo lavorare perché anche le aziende pubbliche lo diventino. Quindi servono incentivi importanti, anche le aziende pubbliche rivendicano la loro natura di energivore”, ha concluso.