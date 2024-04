Sydney, nuovo attacco con coltello: vescovo ferito in chiesa

Australia, attacco con coltello in una chiesa a Sydney: diversi feriti, tra cui il vescovo

con il coltello in Australia, dopo quello di sabato scorso adove sono state uccise sei persone in un centro commerciale. Ilè avvenuto in una chiesa di Wakeley, nell'area di, dove l'aggressore si è scagliato contro il vescovo Mar Mari Emmanuel che stava pronunciando un sermone trasmesso in diretta streaming. Il video dell'aggressione è stato quindi condiviso sui social media.Secondo Sky News Australia sono in tutto 4 le persone rimaste ferite nell'e sono state tutte ricoverate per ferite da taglio.