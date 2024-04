Samsung strappa ad Apple il primo posto nelle vendite di smartphone

Samsung batte Apple: i suoi smartphone più venduti degli iPhone

il primo posto nel mercato degli smartphone nel primo trimestre del 2024, secondo i dati preliminari della società di ricerca Idc. Le esportazioni globali di smartphone sono aumentate del 7,8% su base annua raggiungendo 289,4 milioni di unità nel primo trimestre del 2024, ha affermato Idc.Nell'ultimo trimestre,ha venduto 60,1 milioni di smartphone e50,1 milioni di iPhone, secondo le stime di IDdc. Ciò porta le quote di mercato delle due maggiori aziende al 20,8% e al 17,3%. "Come previsto, la ripresa degli smartphone continua ad andare avanti con l'ottimismo del mercato che sta lentamente crescendo tra i marchi più importanti", ha affermato Ryan Reith, vicepresidente del gruppo Worldwide Mobility and Consumer Device Trackers di Idc. "Mentreè riuscita a conquistare il primo posto alla fine del 2023,si è riaffermata con successo come fornitore leader di smartphone nel primo trimestre", ha affermato. Le cinesi Xiaomi, Transsion e Oppo completano le prime cinque società. Transsion, che è attiva principalmente in Africa, ha visto le sue vendite annuali aumentare di circa l'85%, vendendo circa uno smartphone su dieci in tutto il mondo.