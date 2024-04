Tempo di primavera: consigli e strumenti per la cura del giardino

Dalla tosatura del prato al taglio preciso delle siepi:

le soluzioni più efficaci per il proprio giardino

La primavera è il momento ideale per risvegliare il proprio giardino dal torpore invernale e prepararlo al prossimo caldo estivo. La cura del prato è essenziale per mantenerlo sano e rigoglioso: bastano alcuni semplici interventi di manutenzione eseguiti con costanza per ottenere un buon risultato e avere così un’area verde in cui godersi la bella stagione.

L’imperativo fondamentale da seguire è quello di rispettare i tempi di crescita del prato. In primavera è consigliabile tagliarlo con frequenza, circa una volta alla settimana, preferibilmente quando il terreno è completamente asciutto e mantenendo un’altezza di taglio tra i 3 e i 5 cm. Utilizzare strumenti come il tagliaerba a batteria GE-CM 18/30 Li di Einhell rende il lavoro più facile e veloce, specialmente quando le temperature si alzano. Potente, autonomo, senza fili e rispettoso dell'ambiente, il tagliaerba a batteria è adatto per aree fino a 150 metri quadrati di superficie. Dotato di tecnologia Power X-Change e motore Brushless PurePOWER senza spazzole, il suo corpo in plastica di alta qualità è resistente agli urti e può realizzare fino a 3.500 tagli al minuto, per una larghezza di 30 cm.

Tuttavia, la presenza di ostacoli come aiuole, scalini, pietre o alberi rende difficile raggiungere l’erba che vi cresce in prossimità. Per ovviare al problema è consigliabile l’utilizzo di un tagliabordi, che rifinisce con precisione le aree non accessibili al tagliaerba. Il tagliabordi GE-CT 18/30 Li-Solo di Einhell, con batteria Power X-Change, è ideale per questo scopo grazie alla regolazione telescopica dell’asta direttamente dall’impugnatura. La testa del motore ruota di 90° per lavorare su superfici verticali o sui bordi, e i 3 livelli di inclinazione garantiscono flessibilità sotto cespugli o altri ostacoli. In più, la protezione in metallo robusto lo rende sicuro per fiori, piante e oggetti delicati.

Altro passaggio essenziale per rigenerare il proprio giardino è la cura delle siepi. Alla pari della manutenzione del prato, è importante non solo dal punto di vista estetico, ma anche per permettere alla pianta di crescere in modo adeguato. Insieme all’autunno, la primavera è il periodo migliore per potare le siepi, ma l’importante è che queste non siano ancora fiorite o non abbiano ancora prodotto frutti.

Lo strumento indispensabile per questo lavoro è il tagliasiepi, che aiuta a raggiungere i risultati desiderati. Il tagliasiepi a batteria GC-CH 18/40 Li Solo di Einhell è compatto e dal peso ridotto di soli 2 kg, l’ideale anche per i lavori di giardinaggio più lunghi. È bilanciato in modo ottimale e con la sua impugnatura frontale permette di eseguire tagli verticali e orizzontali con due mani in maniera ergonomica.

E per un lavoro ancora più preciso ci si può affidare alle forbici a batteria, utili per potare e dare forma alle siepi più piccole e ai cespugli. In particolare, la forbice a batteria GC-CG 18/1 Li-Solo di Einhell è il partner ideale per i giardinieri amatoriali che apprezzano flessibilità e comodità nella cura del proprio giardino. Con lame tagliate al laser e affilate al diamante, la forbice è alimentata da un robusto ingranaggio in metallo che dà forza e potenza anche nel taglio dell’erba ben cresciuta. È comoda e sicura da maneggiare anche per lunghi periodi di tempo.

Utilizzando strumenti affidabili e di alta qualità, si possono ottenere risultati professionali con facilità e precisione, mantenendo il proprio giardino sano, curato e in ordine durante tutta la stagione primaverile e oltre.

Nella fornitura di questi dispositivi non sono compresi batteria e caricabatteria, che sono acquistabili separatamente.

Tagliaerba a batteria GE-CM 18/30 Li

Prezzo al pubblico consigliato: € 154,95 (promo)

Tagliabordi GE-CT 18/30 Li-Solo

Prezzo al pubblico consigliato: € 99,95

Tagliasiepi a batteria GC-CH 18/40 Li Solo

Prezzo al pubblico consigliato: € 57,95 (promo)

Forbice a batteria GC-CG 18/1 Li-Solo

Prezzo al pubblico consigliato: € 39,95 (promo)