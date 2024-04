Fiorello: Amadeus ospite ultima puntata VivaRai2, forse ultima cosa in Rai

Amadeus alla sua ultima in Rai da Fiorello? Cosa ha detto lo showman

"Aspettiamo Jovanotti all'ultima puntata che sarà il 10 maggio". E ci sarà anche"e credo che sarà l'ultima cosa che farà in Rai. Potrebbe essere. Ama ti aspettiamo"., insieme a Biggio, Casciari e tutta la banda di 'VivaRai2!', svela così qualche sopresa per il finale di stagione e scherza ancora una volta sulla presunta partenza didalla Rai. Ma le sorprese non finiscono qua. Sempre per l'ultima puntata, annuncia lo showman, "stiamo contattando anche una rockstar italiana e molto probabilmente ci faranno utilizzare lo stadio Olimpico, sarà una puntata pazzesca. E ci sono anche i tennisti in zona, chissà...".A proposito di tennis: si parla ancora di Sinner, penalizzato da un clamoroso errore arbitrale nel corso della semifinale del torneo di Monte Carlo contro Tsitsipas. "Lui però la prende con fair play e dice 'l'arbitro sbaglia succede' - dice-. Non tutti però sono d'accordo con questa visione. Fognini ad esempio una volta disse 'l'arbitro sbaglia, succede' e nel frattempo bucava le gomme della macchina dell'arbitro". Lo showman poi si diletta nell'imitazione del campione altoatesino: "Arrabbiato? No, pensa che sono così buono che quando tiro forte chiedo scusa alla pallina. Poi se l'avessi chiamata fuori mi dispiaceva per l'arbitro, lei ci sarebbe rimasta molto male". Tornando ade ai rumors sul suo passaggio al Nove,critica un quotidiano che apre scrivendo ', mister 100 milioni': "Ma povero, ma si può? La gente ora pensa che lui guadagnerà 100 milioni, ma non è così. Non è correttissimo, anche perché poi nell'articolo interno si dice tutt'altro e si spiega che si parla degli investimenti in 4 anni per produrre tutti i programmi e le varie cose. Però qui sembra altro". E ancora: "Fosse vero, poi,la prima cosa che farebbe con 100 milioni è comprare la città di Sanremo, compresa di Arma di Taggia, per fare i suoi Festival". Per un mister 100 milioni c'è anche la sua controparte: "Fabrizio Biggio, mister 100 euro!", l'ironia dello showman.