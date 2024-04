Israele-Iran, leader G7: Evitare ulteriore escalation, no ad azioni volte ad acuire tensione nella regione

L'Iran attacca Israele. Gantz: "Teheran pagherà un prezzo nei modi e nei tempi opportuni" - Da Iran sola risposta possibile. Israele accetti invito a moderazione"

E' durato circa un'ora il G7 convocato oggi, 14 aprile, dopo l'offensivaiana contropresieduto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni da Palazzo Chigi.Il forum intergovernativo ha visto in collegamento idei sette Stati economicamente avanzati del pianeta: Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti d'America. Con loro anche il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Al termine della discussione, iG7 hanno adottato una dichiarazione congiunta che condanna fermamente il lancio di droni e missili dall’, ribadendo pieno sostegno alla sicurezza di. I G7 hanno sottolineato l’esigenza di evitare un’ulteriore escalation, invitando le parti ad astenersi da azioni volte ad acuire la tensione nella Regione. A tale scopo, i G7 hanno rivolto un appello per porre fine alla crisi a Gaza attraverso la cessazione delle ostilità e il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas. Hanno infine garantito la prosecuzione dell’aiuto umanitario verso la popolazione palestinese". E' quanto si legge nel comunicato diffuso al termine del G7. "Con la sua azione, l'ha fatto un altro passo avanti verso la destabilizzazione della regione e rischia di provocare un'escalation incontrollabile della regione. Questo deve essere evitato. Noi continueremo a lavorare per stabilizzare la situazione ed evitare un'ulteriore escalation", si legge nella dichiarazione deidel G7 in cui si è condannato "in modo inequivocabile nei termini più forti il diretto e senza precedenti attacco dell'contro". "In questo spirito, noi domandiamo all'ed ai suoi gruppi affiliati di cessare i loro attacchi e stiamo pronti ad adottare ulteriori misure ora ed in risposta di altre iniziative destabilizzanti", si legge ancora nella dichiarazione dei. Nella dichiarazione si esprime inoltre "la piena solidarietà e sostegno aded al suo popolo e si riafferma il nostro impegno per la sua sicurezza". "Rafforzeremo anche la nostra cooperazione per mettere fine alla crisi a Gaza - aggiungono idel G7 - continuando anche a lavorare per un cessate il fuoco immediato e sostenibile e il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas e la consegna di una maggiore assistenza umanitaria ai palestinesi che si trovano in uno stato di bisogno". "Con idel G7 abbiamo condannato in modo unanime l'attacco senza precedenti dell'contro", scrive su X il presidente del Consiglio Europeo, Michel. "Tutte le parti devono esercitare moderazione, noi continueremo tutti i nostri sforzi per lavorare alla de-escalation - aggiunge - mettere fine alla crisi a Gaza al più presto possibile, in particolare con un immediato cessate il fuoco, farà la differenza". "La situazione in Medio Oriente, compresa quella in Libano, sarà discussa al Consiglio Europeo della prossima settimana", conclude.