Pitbull Aron Bruciato Vivo a Palermo: pm chiede archiviazione

A Palermo, il pubblico ministero ha richiesto l'archiviazione del caso riguardante la tragica morte di Aron, un pitbull dato alle fiamme dal suo padrone in piazza Croci lo scorso gennaio. La notizia, diffusa da Enrico Rizzi, commissario del Dipartimento tutela animali e lotta alle zoomafie di Sud chiama Nord e candidato al parlamento europeo, ha suscitato indignazione in tutta Italia.

La vicenda di Aron aveva già scosso l'opinione pubblica, portando oltre mille persone a partecipare a una manifestazione organizzata da Rizzi nella stessa piazza dove il cane ha trovato la morte. Le oltre venti associazioni che avevano presentato denuncia contro l'atto barbaro hanno ora venti giorni di tempo per opporsi alla decisione del pm.

Rizzi ha espresso incredulità e disappunto per la richiesta di archiviazione, sottolineando la gravità dell'accusa di aver dato fuoco a un animale vivo. Ha inoltre annunciato l'attivazione dei suoi legali in attesa delle motivazioni ufficiali, evidenziando la necessità di una revisione della legislazione attuale per prevenire futuri atti delittuosi.

La richiesta di archiviazione segue l'ipotesi avanzata di uno stato confusionale dell'accusato, sollevando interrogativi sulle misure preventive previste dall'ordinamento giuridico italiano contro simili azioni. La comunità e le associazioni di tutela degli animali attendono ora le prossime mosse legali, sperando in giustizia per Aron e in un rafforzamento delle leggi a protezione degli animali.