Auto si schianta contro muro galleria a Montesilvano: 2 morti a Pescara

Nella notte, un tragico incidente ha scosso la comunità di Montesilvano, in provincia di Pescara. Due persone, un giovane di 23 anni e una donna di 33 anni, hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto all'interno della galleria "Pianacci" sulla circonvallazione di Montesilvano. Le vittime viaggiavano a bordo di un'automobile che, per cause ancora in fase di accertamento, si è violentemente schiantata contro un muro della galleria.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e recupero dei corpi. La dinamica dell'incidente è al momento oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, che stanno lavorando per ricostruire le esatte circostanze che hanno portato allo schianto.