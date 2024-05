Sony presenta Xperia 10 VI

Lo smartphone campione di resistenza, con una batteria che dura due giorni

Video di lancio di Xperia 10 VI

Sony ha presentato oggi Xperia 10 VI, il nuovo smartphone di fascia media. Con peso ridotto e una batteria che garantisce due giorni di autonomia, lo smartphone è progettato per offrire comfort e praticità, anche quando viene utilizzato con una sola mano. Il display è realizzato con lo speciale vetro Corning Gorilla Glass Victus, che respinge l’acqua e assicura resistenza e durata. Grazie a una batteria di notevole durata e a un chipset migliorato in termini di prestazioni, Xperia 10 VI consente una riproduzione video continua del 10% circa più lunga rispetto al modello precedente. È dotato inoltre della nuova app “Video Creator”, che permette di realizzare ed editare contenuti video in modo facile e veloce. Il nuovo modello segna un passo avanti anche per quanto riguarda la qualità audio, grazie a speaker stereo frontali, che offrono una maggiore capacità di volume e una gamma dinamica più ampia, con una migliore resa dei bassi e degli alti per un sound più nitido.

Resistente, leggero e compatto, con batteria a lunga durata

La batteria di Xperia 10 VI ha un’autonomia che va oltre le normali esigenze quotidiane di visione, ascolto e creazione di contenuti, senza compromettere il design compatto e il peso eccezionalmente ridotto, pari ad appena 164 g.

La batteria di Xperia 10 VI mantiene ottimi livelli di efficienza per tre anni[iv], grazie alle avanzate tecnologie di ricarica di Sony specificamente sviluppate per garantire longevità. Si ricarica velocemente ed è dotata delle funzioni Battery Care, che ne impedisce il sovraccarico, e Xperia Adaptive Charging, che monitora costantemente il processo di ricarica del telefono per evitare inutili sollecitazioni.

Con una lunghezza di 155 mm e una larghezza di 68 mm, il dispositivo è progettato per essere maneggevole e facile da usare. Il pannello posteriore è realizzato con una resina semitrasparente bianco latte opaco, che conferisce al corpo principale un tocco delicato. Oltre al grado di protezione 1P65/68 contro l’acqua e la polvere, Xperia 10 VI è dotato di un display in Corning Gorilla Glass Victus, un vetro altamente resistente alle cadute e ai graffi, a garanzia di un’esperienza d’uso di grande affidabilità.

Grazie all’introduzione della piattaforma mobile Snapdragon 6 Gen 1, all’ottimizzazione dei consumi della batteria e alle migliori prestazioni del chipset, i tempi di riproduzione video continua sono del 10% circa più lunghi rispetto al modello precedente.

App “Video Creator” per creare contenuti utilizzando foto e filmati salvati in galleria

Grazie a “Video Creator”, realizzare contenuti video accattivanti è più facile che mai. Basta selezionare dalla galleria le foto e i filmati desiderati, impostare la durata e il video sarà pronto in meno di un minuto.

Il doppio obiettivo della fotocamera posteriore, che copre tre lunghezze focali (16 mm, 26 mm e 52 mm), è pensato per offrire versatilità nella realizzazione di foto e video. Equivalente allo zoom ottico 2x, consente di ingrandire i soggetti, senza compromettere la qualità dell’immagine. La fotocamera, inoltre, è dotata di una funzione che offre la possibilità di scattare foto con una serie di filtri cromatici preimpostati. In questo modo, gli scatti non avranno bisogno di modifiche e potranno essere caricati subito sui social media.

La tecnologia di stabilizzazione dell’immagine (OIS) non si limita alle fotografie, ma si applica anche ai video, ed è disponibile sia sull’obiettivo grandangolare da 26 mm che su quello da 52 mm. Inoltre, l’esclusiva tecnologia Optical SteadyShot garantisce risultati nitidi e stabili, anche quando si filma in movimento.

Con Xperia 10 VI, l’esperienza di creazione di contenuti visivi è favorita anche da una particolare tecnologia di rilevamento della scena basata sull’IA, che stabilisce autonomamente le impostazioni ottimali per realizzare lo scatto o il video perfetto.

E, per fare selfie ovunque e in qualsiasi situazione, basta mostrare alla telecamera il palmo della mano, in modo da far partire un timer di 2 secondi e avere il tempo di mettersi in posa per lo scatto.

Effetto cinema in formato tascabile

Gli speaker stereo frontali offrono una gamma dinamica più ampia rispetto al modello precedente, con alti e bassi ottimizzati per una qualità sonora più bilanciata. Inoltre, lo schermo OLED Full HD+ da 6,1” è dotato di tecnologia Triluminos per dispositivi mobili, la stessa installata sui televisori Sony BRAVIA, per un’esperienza immersiva in formato tascabile.

La qualità dell’intrattenimento raggiunge ovunque livelli elevati, grazie alle prestazioni audiovisive premium di Xperia 10 VI, supportate da una batteria ultra-potente che assicura lunghissime ore di divertimento.

Xperia 10 VI offre la connettività Bluetooth, la trasmissione wireless LDAC™ e integra un jack per cuffie da 3,5 mm, per offrire un’esperienza di ascolto in alta qualità e risoluzione sia con cuffie cablate che wireless. ? Inoltre, la funzione DSEE Ultimate™, che sfrutta la tecnologia IA proprietaria di Sony, ottimizza la qualità sonora dei servizi di streaming, avvicinandola all’alta risoluzione.

L’impegno di Sony per la sostenibilità

Sony Group ha messo a punto un piano a favore della sostenibilità denominato “Road to Zero”, che ambisce ad azzerare l’impatto ambientale delle attività entro il 2050. Per raggiungere questo traguardo, stiamo intraprendendo azioni concrete e fissando obiettivi ambientali a medio termine suddivisi in più fasi. Uno di questi è eliminare gli imballaggi in plastica per i prodotti compatti di nuova progettazione entro il 2025.

La scatola del prodotto e l’alloggiamento principale di Xperia 10 VI sono realizzati in Original Blended Material, un materiale sviluppato da Sony composto da bambù, fibre di canna da zucchero e carta riciclata, che consente di ottenere confezioni completamente plastic-free[vii]. Sempre in linea con il costante impegno di Sony per la riduzione del consumo di plastica, si è provveduto a sostituire il nastro in plastica utilizzato per sigillare i colli da spedire con un più ecologico imballaggio di carta.

Inoltre, circa il 50%[viii] delle materie prime di alcuni componenti interni ed esterni del corpo principale è costituito da resine ecologiche (resine riciclate, resine di origine vegetale, ecc.) come il SORPLAS™, una plastica riciclata ignifuga sviluppata da Sony.

Accessibilità

Le impostazioni e le app dedicate all’accessibilità, dall’attivazione dei comandi vocali all’ingrandimento del testo, rendono possibile personalizzare lo smartphone in base alle proprie necessità.

Accessori

Style Cover e Stand per Xperia 10 VI

XPERIA 10 VI è abbinato a una cover disponibile in 3 colori e dotata di uno stand integrato, utile per dirette live e videochiamate. La cover ha una conformazione che si adatta perfettamente alle linee dello smartphone, coniugando ergonomia e funzionalità. In dotazione anche un passante ad anello, dettaglio che aggiunge ulteriore comfort: oltre a garantire una presa stabile se infilato sulle dita, si può anche abbinare a un laccetto (non incluso) per portare il dispositivo al collo. Il materiale utilizzato per la cover è composto in parte da SORPLAS, la plastica riciclata di Sony[ix].

Xperia 10 VI sarà disponibile in Blue, Black e White.