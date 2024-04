Presentati DJI Avata 2, Goggles 3 e RC Motion 3

DJI, leader mondiale nella produzione di droni civili e nella tecnologia imaging creativa, presenta oggi DJI Avata 2. Il drone offre un'esperienza di volo FPV completamente immersiva e sicura, un sensore aggiornato per migliorare la qualità delle immagini e una maggiore autonomia di volo. “Meno di due anni fa, abbiamo contribuito alla diffusione dell'esperienza quasi extracorporea del volo FPV”, ha dichiarato Ferdinand Wolf, Direttore creativo di DJI. “DJI Avata 2 si basa su questa esperienza e offre a tutti la possibilità di volare come un professionista grazie ad acrobazie semplificate. Siamo pronti a offrire agli utenti una delle migliori esperienze FPV di sempre”.DJI Avata 2 è stato progettato per essere abbinato ai nuovi DJI Goggles 3 e DJI RC Motion 3.

DJI Goggles 3 è dotato di diottrie regolabili, due schermi micro OLED che supportano il display a 10 bit, con una frequenza di aggiornamento fino a 100 Hz, e una trasmissione a bassa latenza. Grazie alle fotocamere binoculari che mostrano l'ambiente circostante e possono essere sovrapposte al feed live del drone, i piloti hanno una consapevolezza completa di ogni situazione senza dover rimuovere il visore. Questa tecnologia, la Visuale reale in PiP (Picture-In-Picture), migliora l'esperienza immersiva e la sicurezza.

ACRO1 semplificate con DJI RC Motion 3Grazie all'uso combinato con DJI RC Motion 3, i nuovi piloti possono eseguire acrobazie aeree difficili con estrema facilità. Con un semplice movimento del joystick è possibile effettuare riprese spettacolari in fase di volo, picchiata o rollio.

360 con u??n solo movimento: aggiungi nuovi colpi di scena alle riprese con flip di 360 gradi in avanti e all’indietro

Rollio con u??n solo movimento: crea riprese sorprendenti con un rollio di 360 gradi a destra e a sinistra.

Drift a 180° con u??n solo movimento: realizza effetti visivi di grande impatto con drift laterali a 180° ad alta velocità.

Qualità delle immagini ottimizzataGrazie al sensore di immagine più grande rispetto al precedente, la fotocamera da 12 MP super grandangolare con CMOS da 1/1,3” amplia la gamma dinamica e gestisce efficacemente scenari con scarsa luminosità. L'obiettivo ultra grandangolare, con angolo di visualizzazione fino a 155°, offre una prospettiva unica e riprese ravvicinate, distinguendole da quelle dei droni tradizionali. La fotocamera consente scatti e video1 HDR aerei immersivi fino a 4K/60fps, nonché filmati in slow motion a 2.7K/120fps. Inoltre, grazie alla modalità colore D-Log M a 10 bit, DJI Avata 2 può riprendere dettagli ricchi di luci e ombre, metterli in risalto in post-produzione e semplificare la gradazione dei colori.Stabilità assicurataAnche durante le manovre aeree ad alta pressione, DJI Avata 2 mantiene i video nitidi e stabili grazie all’algoritmo e a due tecnologie di stabilizzazione di punta. DJI RockSteady riduce le vibrazioni della fotocamera persino nei voli ad alta velocità o in condizioni di vento forte, mentre DJI HorizonSteady blocca le riprese su un orizzonte livellato anche in caso di virate brusche o forti oscillazioni. Inoltre, quando l'impostazione EIS non è attiva, Avata 2 supporta Gyroflow per stabilizzare ulteriormente le riprese in post-produzione.Totale sicurezzaLa nuova paraelica integrata di Avata 2 è più leggera e consente voli agili anche in spazi ristretti1.

Grazie al pulsante di blocco presente su RC Motion 3 è possibile fermare immediatamente il drone e gestire con la massima tranquillità qualsiasi imprevisto. ???Inoltre, la funzione Return to Home (RTH) viene avviata automaticamente quando la batteria del drone è scarica o in caso di perdita di segnale, aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza.?1. I nuovi sensori fisheye binoculari consentono di effettuare voli a bassa quota o al chiuso, migliorando la stabilità e la sicurezza del volo.

Se il drone atterra capovolto, è possibile raddrizzarlo rapidamente grazie alla modalità Tartaruga. Se attivata, questa funzione lo capovolge automaticamente e lo riporta in posizione di decollo.Voli più lunghi per un cielo senza limitiAvata 2 vanta un'autonomia di volo massima di 23 minuti1 ?e supporta la ricarica rapida PD per ricaricarlo e farlo decollare rapidamente.? Inoltre, la nuova Stazione di ricarica a due vie1 ?è dotata di una funzione di accumulo dell'energia che consente il trasferimento dell'energia rimanente da più batterie a quella con il livello di carica più alto1. In questo modo, garantisce una "batteria extra" nei momenti critici.?La nuova trasmissione video O4 offre una distanza massima di 13 km1, una latenza di soli 24 ms1, una qualità delle immagini ad alta definizione di 1080p/100fps e un bit-rate massimo di 60 Mbps1. Il design a due trasmettitori, quattro ricevitori e quattro antenne garantisce elevate prestazioni anti-interferenza e consente ai piloti di concentrarsi completamente sul volo senza ulteriori preoccupazioni.Voli condivisi

La condivisione dei voli FPV è diventata più semplice che mai. Il feed live di DJI Goggles 3 può essere visualizzato sull'app DJI Fly1 e trasmesso a un altro dispositivo fino a 5 metri di distanza1. Inoltre, è possibile utilizzare un cavo per condividerlo su un display o su un altro visore Goggles 3 tramite la modalità “Audience”. Riprese e modifiche semplificate?Avata 2 è dotato di una memoria interna da 46 GB, in grado di archiviare circa 90 minuti di video a 1080p/60fps, permettendo di immortalare le parti migliori di ogni volo. Grazie alla connettività Wi-Fi è possibile trasferire rapidamente i file sullo smartphone e rendere il post-editing e la condivisione dei propri lavori estremamente efficienti.

Modifica con un toccoQuando DJI Avata 2 è connesso all’app LightCut tramite il Wi-Fi, i filmati possono essere modificati direttamente senza dover essere scaricati sull'app. Senza la necessità di scaricare il filmato, l'app offre anche la possibilità di editing e, in combinazione ?con ?la funzione Modifica ad un tocco, consente di? produrre contenuti raffinati in un attimo e senza alcuno sforzo.

Prova prima dell’acquisto

Con l'app DJI Store, chiunque può provare Avata 2 virtualmente nella sezione Volo virtuale. Maggiore compatibilità

I nuovi DJI Goggles 3 e RC Motion 3 sono disponibili anche per Air 3 e Mini 4 Pro. I piloti con il visore Goggles 3 possono anche utilizzare i controller tradizionali, come RC 2 e RC-N2, per pilotare il drone.

Prezzo e disponibilitàDJI Avata 2 è disponibile per l’acquisto a partire da oggi su dji-store.it e presso i principali rivenditori autorizzati in diverse configurazioni:

DJI Avata 2 Fly More Combo (1 batteria) , al prezzo suggerito al pubblico di 999,00 €, che include DJI Avata 2, DJI Goggles 3 e DJI RC Motion 3. Questo kit è ideale per familiarizzare rapidamente con Avata 2 e provare il brivido di un volo incredibilmente coinvolgente.??

DJI Avata 2 Fly More Combo (3 batterie) , al prezzo suggerito al pubblico di 1.199 ,00 €, che include DJI Avata 2, DJI Goggles 3, DJI RC Motion 3, 1 Stazione di ricarica a due vie, 2 batterie extra e 1 borsa a tracolla. Questa configurazione più completa consente di esplorare scenari di volo ancora più ampi.?

Inoltre, sono disponibili anche due accessori: