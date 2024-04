Migranti, naufraga barchino a 30 miglia da Lampedusa: 9 morti tra cui una bimba

Nufragio al largo di Lampedusa, 8 morti tra cui una bambina

Nuova tragedia nel Mediterraneo. Nove persone tra cui una bimba, tra i 4 e i 6 anni di età, sono morte oggi, 10 aprile, nel naufragio avvenuto in acque maltesi a una trentina di miglia da Lampedusa dopo che ilsul quale viaggiavano si è capovolto, forse a causa delle proibitive condizioni del mare.Altri 23, tra cui 5 donne, sono stati ripescati dalle acque gelide dagli uomini della Guardia costiera. I naufraghi, tutti provati e sotto choc, sono stati condotti a Lampedusa e sbarcati al molo Favaloro. Uno dei 23sopravvissuti è morto al Poliambulatorio di Lampedusa, dove era giunto in condizioni disperate. Sei naufraghi restano ancora al Poliambulatorio. Intanto, crescono le proporzioni dell’ennesima tragedia del mare: secondo i sopravvissuti mancherebbero all’appello una decina di persone. "Siamo davanti all'ennesima tragedia e a trafficanti di esseri umani senza scrupoli, che fanno viaggiare le persone anche quando le condizioni del mare sono proibitive.Traversate, peraltro, a bordo di barchette improvvisate, senza nessuna galleggiabilità. Sono orgoglioso delle nostre forze dell'ordine che sono andate a salvare queste persone in acque maltesi". Così il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, dopo l'ennesimo naufragio avvenuto in acque internazionali.