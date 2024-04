TopSpin 2K25 svelati i dettagli sulle modalità di gioco

MyCAREER, Tour 2K, Tour mondiale, MyPLAYERS e TopSpin protagonisti dell'ultimo Centre Court Report

Oggi 2K ha svelato ulteriori dettagli e video di gameplay sulle modalità di gioco e sulle nuove opzioni di personalizzazione di TopSpin 2K25.

Nell'ultimo video di TopSpin 2K25 Centre Court Report: Meet the Modes gli sviluppatori Remi Ercolani, Game Director, e Jesse Scott, Associate Principal Designer, accompagnano gli spettatori attraverso il viaggio del giocatore, a partire dalla TopSpin Academy, dove si possono imparare le meccaniche di gioco fondamentali. Guidati dalla voce dell'icona del tennis John McEnroe, partiranno dalle Lezioni di base, che insegnano i fondamentali come posizione, tempismo e impostazione dei colpi, per poi seguire le Lezioni avanzate che mostrano tecniche come i servizi di potenza e i colpi di pallonetto, e le Lezioni di stile di gioco, che aiutano a scegliere i punti di forza e debolezza selezionabili durante la creazione del proprio MyPLAYER.

I giocatori possono poi decidere di partecipare alle partite in modalità Esibizione. Le partite offline in modalità Esibizione posso essere singole o doppie, il giocatore singolo giocherà con un partner IA, le partite multigiocatore possono essere singole o doppie con partner reali, fino a quattro giocatori. Al momento del lancio sarà disponibile anche la modalità Esibizione multiplayer online con matchmaking casuale basato sul livello di abilità, che supporterà il gioco multipiattaforma, mentre il multiplayer tra amici è previsto per il prossimo futuro.

I giocatori, che hanno sviluppato le abilità nella TopSpin Academy e che si sono esercitati nella modalità Esibizione, possono passare alla fase successiva che offre tre opzioni: Tour 2K, MyCAREER e Tour Mondiale. Nel Tour 2K, i giocatori selezionano una delle caratteristiche PRO e vanno online per sfidare un altro giocatore. Ogni giorno, nuovi PRO e obiettivi offrono l'opportunità di guadagnare punti e scalare la classifica del Tour 2K.

MyCAREER offre ai giocatori l'opportunità di creare il proprio MyPLAYER personalizzato e di scalare le classifiche per ottenere il titolo mondiale nel Tour maschile o femminile, partecipando a una serie di tornei di piccole e grandi dimensioni, tra cui i quattro tornei del Grande Slam®. Grazie a un'ampia varietà di acconciature uniche, colore della pelle, corporature, abbigliamento, animazioni e opzioni sullo stile di gioco, la modalità MyPLAYER offre ai giocatori l'opportunità di gestire nei dettagli il proprio aspetto e la propria esperienza. Oltre alla personalizzazione, i giocatori dovranno anche impegnarsi nella gestione dell'atleta in MyCAREER, decidendo quali eventi giocare e quali saltare e valutando i propri livelli di stanchezza e di energia.

Dopo aver creato il proprio MyPLAYER in MyCAREER, il Tour Mondiale è il test definitivo da superare. Con la modalità Tour Mondiale, i giocatori portano il loro MyPLAYER personalizzato online per sfidare altri MyPLAYER. Vincendo partite e tornei, guadagnano punti, scalano la classifica mondiale per raggiungere la gloria, guadagnano XP (Punti Esperienza) e VC. I punti XP possono essere utilizzati per migliorare gli attributi dei MyPLAYER e sbloccare allenatori e accessori per definire lo stile di gioco, mentre i VC possono essere utilizzati per ridistribuire i Punti Attributo dei MyPLAYER, assumere allenatori, acquistare accessori, animazioni e abbigliamento per garantire uno stile unico e molto altro.

Le Edizioni Deluxe e Grand Slam saranno disponibili il 23 aprile 2024*. La Standard e la Cross-Gen Edition di TopSpin 2K25 saranno disponibili venerdì 26 aprile 2024.