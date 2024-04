DJI PRO presenta i nuovi strumenti per i videomaker

DJI RS 4, DJI RS 4 Pro e DJI Focus Pro forniscono funzionalità avanzate per i videomaker

DJI, leader mondiale nella produzione di droni civili e nella tecnologia imaging creativa, presenta oggi tre prodotti all'avanguardia che rivoluzionano il panorama delle riprese e della creazione di contenuti. L’agile stabilizzatore DJI RS 4 , che ridefinisce le riprese in verticale con efficienza e prestazioni di stabilizzazione ottimizzate, consentendo ai videomaker di catturare scene grandiose con facilità. Lo stabilizzatore DJI RS 4 Pro, che si integra a perfezione con l'ecosistema DJI PRO, offrendo una soluzione che combina stabilizzazione, trasmissione, monitoraggio, messa a fuoco e controllo per potenziare la creatività. Infine, DJI Focus Pro, il primo sistema di controllo degli obiettivi AMF (messa a fuoco manuale automatizzata) indipendente del settore, che inaugura una nuova era nel controllo collaborativo della messa a fuoco, fornendo ai videomaker uno strumento affidabile per realizzare la propria visione creativa in modo semplice e preciso.

" Quest'anno si celebra il 10° anniversario della serie Ronin. Le esigenze in continua evoluzione dei creatori di contenuti sono sempre la nostra priorità nello sviluppo di prodotti ", afferma Paul Pan, Senior Product Line Manager di DJI. " Con i nuovi stabilizzatori DJI RS 4 e RS 4 Pro, abbiamo integrato il feedback raccolto dai professionisti del settore negli ultimi dieci anni per promuovere l'innovazione, ottimizzando il design, la stabilizzazione e il controllo stabilizzatore per questi strumenti di nuova generazione che offrono efficienza e affidabilità senza pari. Inoltre, DJI Focus Pro, il nostro nuovo sistema di controllo degli obiettivi con messa a fuoco manuale automatizzata, rappresenta un notevole passo avanti poiché fornisce la tecnologia LiDAR all'avanguardia, una volta esclusiva dell'ecosistema DJI PRO, a un maggior numero di creatori di contenuti ”.

DJI RS 4: controlla la narrazione

Stabilizzazione? potente

DJI RS 4 offre un'eccezionale capacità di carico, con un corpo leggero in grado di trasportare fino a 3 kg di combinazioni con fotocamere mirrorless e obiettivi tradizionali, per una comoda maneggevolezza e una potenza robusta. Con un asse di inclinazione esteso di 8,5 mm, rispetto al suo predecessore, il modello RS 4 offre uno spazio di bilanciamento ancora più ampio, in grado di ospitare accessori aggiuntivi come filtri ND, per migliorare le possibilità creative. Dotato di un algoritmo di stabilizzazione di quarta generazione meticolosamente ottimizzato per vari scenari, il modello RS 4 rappresenta un ottimo punto di equilibrio tra potenza di stabilizzazione e movimento della fotocamera, per garantire prestazioni eccellenti e una migliore esperienza utente. Associato all'impugnatura con batteria ad alta capacità, offre un'autonomia di circa 2,5 volte superiore, garantendo sessioni di ripresa ininterrotte per catturare scene incredibili con facilità.

Inoltre, offre maggiore stabilità nelle riprese in verticale, stabilizzando con semplicità scene dinamiche come la corsa o gli scatti dal basso.

Avvio rapido efficiente

DJI RS 4 offre riprese verticali native di seconda generazione con una piastra orizzontale dello stabilizzatore riprogettata per transizioni impeccabili alle riprese in verticale, migliorando l'efficienza nella creazione di video. I blocchi dell'asse automatizzati migliorati consentono l'avvio rapido, le transizioni e la memoria, con vibrazioni dello stabilizzatore ridotte al minimo. Con un rivestimento in Teflon™ su tutti e tre gli assi, RS 4 offre un bilanciamento più uniforme, mentre la manopola di sintonizzazione di precisione offre regolazioni precise al cambio di fotocamera o obiettivo. Inoltre, la funzione di blocco automatico dello schermo sul touchscreen OLED evita tocchi accidentali e consente di risparmiare la carica della batteria.

A sostegno della creatività professionale

Progettato per migliorare la produzione di contenuti in solitaria con funzionalità di livello professionale prese in prestito dalla linea DJI PRO, DJI RS 4 garantisce prestazioni ed efficienza superiori. Grazie al controllo senza fili tramite Bluetooth, il modello RS 4 consente di controllare l'otturatore della fotocamera e lo zoom dell'obiettivo da remoto tramite la tecnologia Dual-Mode Bluetooth, che offre associazioni di alta qualità alle fotocamere per una riconnessione semplice. Se associato al motore DJI Focus Pro Motor, RS 4 consente di regolare la messa a fuoco e lo zoom dell'obiettivo, ottimizzando il controllo dell'obiettivo a una velocità del motore superiore del 30%. Il nuovo selettore di modalità Joystick consente di passare rapidamente da una modalità joystick all'altra per il controllo dello zoom o dello stabilizzatore, migliorando ulteriormente l'esperienza utente e l'efficienza sul set. La funzione personalizzabile del tasto di attivazione offre la modalità FPV per prospettive di ripresa dinamiche, mentre il selettore della modalità stabilizzatore consente di passare rapidamente da una modalità all'altra per adattarsi a varie esigenze di ripresa. Sono inoltre incluse funzionalità intelligenti come Motionlapse, Tracciamento e Panorama, che offrono ai creatori di contenuti funzionalità di ripresa versatili.

Ecosistema di accessori affidabili

DJI RS 4 è dotato di una porta di comunicazione RSA che migliora la connettività con accessori come l'Impugnatura di controllo DJI RS e con prodotti di terze parti, consentendo configurazioni flessibili per sistemi di ripresa personalizzati in base alle proprie esigenze creative. Con il protocollo DJI RS SDK, gli sviluppatori di terze parti possono personalizzare le funzioni per il modello RS 4, ampliando la sua versatilità per vari requisiti di ripresa. Inoltre, RS 4 è compatibile con la nuova Impugnatura con batteria ad alta capacità BG70, che estende l'autonomia a 29,5 ore con un tempo di ricarica di 2,5 ore e supporta l'erogazione di alimentazione a fotocamere e accessori tramite USB-C. Per esperienze di ripresa integrate, RS 4 supporta il Trasmettitore delle immagini DJI Ronin, offrendo feed live ad alta definizione e funzionalità di controllo remoto. Arricchito da un ampio ecosistema di accessori, tra cui l'Impugnatura con batteria RS BG30 e il Motore di messa a fuoco per RS, RS 4 offre ai videomaker funzionalità avanzate e integrazione perfetta per produzioni in solitaria e per troupe di piccole dimensioni.

DJI RS 4 Pro: vai oltre

?Ricco di funzionalità?

Grazie al design affidabile in fibra di carbonio, DJI RS 4 Pro offre un'incredibile capacità di carico di 4,5 kg, ideale per le configurazioni con fotocamere mirrorless e cineprese tradizionali. Con un rivestimento in Teflon con doppi cuscinetti a rulli sull'asse di rollio e una manopola di regolazione fine dell'asse di inclinazione, RS 4 Pro assicura regolazioni scorrevoli e precise a livello millimetrico. Le funzioni avanzate includono inoltre la capacità di ripresa verticale nativa di seconda generazione, un touchscreen OLED con blocco automatico e dei blocchi degli assi migliorati per ridurre le vibrazioni dello stabilizzatore, aumentando l'efficienza e le prestazioni per i videomaker.

Stabilità superba, standard eccezionali?

Con un aumento del 20% della coppia del motore su tutti gli assi per una potenza dalla ridondanza migliorata, RS 4 Pro assicura un tracciamento preciso e reattivo anche con fotocamere e accessori pesanti. Con l'aggiunta della modalità di montaggio per auto, lo stabilizzatore ottimizza l'algoritmo per le riprese su veicoli, assicurando riprese stabili in presenza di vibrazioni. Associato all'algoritmo di stabilizzazione RS di quarta generazione, RS 4 Pro offre un eccellente bilanciamento tra resistenza e sensibilità tattile, offrendo prestazioni di stabilizzazione e una stabilità eccezionali nelle scene dinamiche.

?Maestro della versatilità

DJI RS 4 Pro rivoluziona le riprese cinematografiche in solitaria grazie a funzionalità all'avanguardia pensate per offrire efficienza nelle riprese. Grazie al sistema di messa a fuoco automatica DJI Focus Pro LiDAR, che include Focus Pro LiDAR e Focus Pro Motor, i videomaker possono trarre vantaggio dall'autofocus preciso offerto dal LiDAR, migliorando il controllo negli scenari di ripresa dinamici. Grazie a 76.800 punti di distanza, il 77% in più rispetto al modello precedente, RS 4 Pro migliora il rilevamento dei contorni dei soggetti umani e riduce efficacemente la ricerca della messa a fuoco. Lo stabilizzatore offre anche una distanza di messa a fuoco massima di 20 m per i soggetti umani, circa tre volte superiore a quella della generazione precedente [5] . Inoltre, ActiveTrack Pro di nuova generazione utilizza algoritmi di intelligenza artificiale avanzati e la tecnologia LiDAR per garantire un monitoraggio affidabile dei soggetti, anche in condizioni difficili. I motori Dual Focus e Zoom, in combinazione con DJI Focus Pro Motor, forniscono un controllo nativo e preciso dell'obiettivo.

Il sistema di controllo remoto consente di effettuare riprese collaborative impeccabili grazie al funzionamento dello stabilizzatore e all'assistenza intelligente per la messa a fuoco a distanza. Nelle riprese collaborative di squadra, l'operatore dello stabilizzatore può controllare RS 4 Pro tramite dispositivi come DJI Master Wheels, le Impugnature per DJI Ronin 4D e il Monitor remoto DJI ad alta luminosità. L'operatore della messa a fuoco può inoltre abilitare Waveform LiDAR sul Monitor remoto ad alta luminosità per un'assistenza intelligente alla messa a fuoco,? consentendo un controllo più preciso mediante l'unità manuale per Focus Pro. Quando si tratta di acquisire motionlapse complessi, seguire con precisione i soggetti o esplorare paesaggi panoramici, DJI RS 4 Pro consente ai videomaker di realizzare la propria visione con sicurezza.

Autonomia estesa della batteria per prestazioni eccezionali

L'Impugnatura con batteria ad alta capacità DJI RS BG70 aumenta le prestazioni del modello RS 4 Pro aggiungendo un'autonomia della batteria estesa fino a 29 ore. Dotata di funzionalità di ricarica PD veloce, può offrire ricarica rapida completa in appena 2,5 ore, garantendo sessioni di ripresa senza interruzioni. Inoltre, l'impugnatura supporta l'alimentazione di fotocamere e accessori fino a 18 watt tramite la porta USB-C, offrendo versatilità e praticità eccezionali per le sessioni di ripresa prolungate.

Ecosistema avanzato

DJI RS 4 Pro introduce un ecosistema di controllo avanzato, migliorando le funzionalità per le produzioni della linea DJI PRO. Grazie all'integrazione perfetta con il sistema di controllo degli obiettivi DJI Focus Pro, i videomaker hanno accesso a un controllo completo su messa a fuoco, apertura del diaframma e zoom. Grazie alla Stazione cavi da DJI Focus Pro LiDAR a DJI Transmission, è possibile ottenere una configurazione con alimentazione perfettamente integrata. DJI RS 4 Pro può alimentare Focus Pro LiDAR e il Trasmettitore video per DJI simultaneamente. Questo non solo semplifica la configurazione ma migliora anche l'efficienza durante le sessioni di ripresa, garantendo comunicazioni senza interruzioni e trasmissione di riprese di alta qualità. Il modello RS 4 Pro supporta inoltre varie configurazioni portatili e soluzioni professionali tramite il protocollo DJI RS SDK, consentendo soluzioni innovative per supporti per auto, bracci, Steadicam, telecamere a cavo e slitte, per offrire flussi di lavoro creativo versatili ed efficienti per i videomaker.

DJI Focus Pro: straordinaria messa a fuoco

Messa a fuoco LiDAR, ora accessibile a tutti??

DJI Focus Pro è il primo sistema di messa a fuoco LiDAR di DJI indipendente disponibile per tutti i videomaker, che consente a un'ampia base di utenti di esplorare le possibilità di messa a fuoco creativa. La nuovissima Impugnatura per DJI Focus Pro offre un'eccezionale versatilità con fonte di alimentazione per il sistema di 2,5 ore, operazioni visive intuitive, calibrazione automatica e memoria dati per 15 obiettivi, nonché la connettività Bluetooth per avviare/interrompere la registrazione in maniera impeccabile. L'Impugnatura, dotata di un touchscreen a colori, consente agli operatori di regolare il LiDAR e i parametri del motore e presenta una visualizzazione in tempo reale dalla prospettiva del LiDAR, garantendo una consapevolezza completa durante l'utilizzo.??

Grazie a funzioni avanzate come la distanza di messa a fuoco per soggetti umani estesa di 20 metri, circa tre volte superiore a quella della generazione precedente, e il campo visivo per la messa a fuoco estremamente ampio di 70°, il sistema LiDAR offre funzionalità di messa a fuoco più precise e stabili con una copertura più ampia. Dotato di 76.800 punti di distanza e di una frequenza di aggiornamento di 30 Hz, il LiDAR potenziato migliora il rilevamento dei contorni degli esseri umani riducendo al minimo la ricerca della messa a fuoco, per immagini a fuoco affidabili anche in situazioni in rapido movimento. Le funzionalità di autofocus avanzate di Focus Pro, tra cui il riconoscimento e il tracciamento AF dei soggetti, la velocità di messa a fuoco regolabile e le modalità selezionabili dell'area di messa a fuoco, offrono agli utenti un controllo più semplice sulla messa a fuoco in varie situazioni di ripresa. Il design modulare del sistema Focus Pro, che include i moduli LiDAR, Motore, Impugnatura e Unità manuali, offre flessibilità sia per i progetti indipendenti che per le produzioni più avanzate, offrendo massima libertà di messa a fuoco in vari scenari di ripresa a un insieme diversificato di utenti.

AMF, collaborazione uomo-macchina??

DJI Focus Pro rivoluziona il controllo della messa a fuoco con l'innovativa modalità AMF, disponibile sia nell'Unità manuale che nell'Impugnatura, definendo un nuovo standard per la collaborazione uomo-macchina. Grazie alla transizione della messa a fuoco AMF e al blocco della messa a fuoco AMF, DJI Focus Pro fornisce feedback tattile e commutazione a livello di millisecondi tra messa a fuoco manuale e automatica, per rispondere a esigenze creative diversificate e garantire una perfetta integrazione di tecnologia e intuizione umana. Inoltre, DJI Focus Pro LiDAR offre ai videomaker una comprensione spaziale intuitiva grazie all'uso di Waveform LiDAR come ausilio per la messa a fuoco, migliorando la capacità di acquisire le scene con precisione.

Controllo FIZ dell'obiettivo?, per padroneggiare la scena??

L'Unità manuale FIZ con ammortizzatore magnetico rivoluziona il controllo della messa a fuoco, dell'apertura e dello zoom per i tecnici responsabili della messa a fuoco, migliorando l'efficienza del lavoro di squadra nell'acquisizione di scene complesse con semplicità. Grazie alla regolazione continua del coefficiente di ammortizzazione in tempo reale e alla modalità elettronica di contrassegno dei punti A-B, l'Unità manuale Focus Pro garantisce precisione e praticità nel controllo della messa a fuoco, offrendo al contempo una distanza di comunicazione di 160 m , per rispondere alle esigenze di ripresa in ambienti complessi. Dotata di funzione di avvio/interruzione della registrazione tramite Bluetooth, facilita il controllo senza fili con fotocamere mirrorless. Il motore FIZ abbinato offre prestazioni notevolmente migliorate, con una velocità del motore del 30% superiore, bassa latenza di 10 ms e una coppia regolabile a tre livelli, garantendo un funzionamento più fluido e opportunità versatili per la creatività cinematografica. Il motore, compatibile con aste da 15 mm, offre opzioni di montaggio multiple. Completa l'unità l'Impugnatura con ammortizzatore magnetico, che offre una transizione perfetta tra controllo della messa a fuoco e dello zoom, con feedback di ammortizzazione regolabile per una migliore esperienza tattile. Grazie al funzionamento intuitivo delle manopole e agli intervalli di rotazione personalizzabili, i videomaker possono eseguire operazioni dinamiche con l'obiettivo senza fatica.

Interconnettività perfetta

DJI Focus Pro, nuova aggiunta all'ecosistema DJI PRO, può funzionare perfettamente con gli altri prodotti DJI PRO per offrire agli operatori un'esperienza ai massimi livelli in ogni scenario, con efficienza e precisione.

? ?Riprese professionali tutto in uno per i veicoli: ?con la soluzione leggera di ripresa per veicoli dell'ecosistema DJI PRO, gli operatori potranno sperimentare un'esperienza perfettamente integrata di stabilizzazione, monitoraggio e controllo a doppio canale dello stabilizzatore e della messa a fuoco.??

? Creatività seria, assistenza intelligente?? : in scenari complessi, la modalità AMF di Focus Pro consente agli operatori della messa a fuoco di intervenire e assumere il controllo della messa a fuoco in ogni momento sulla base della messa a fuoco automatica del LiDAR.

? ?Controllo collaborativo dell'obiettivo di Ronin 4D? : in scenari collaborativi multi-operatore, questa soluzione consente all'operatore principale di controllare la composizione utilizzando Ronin 4D, mentre l'addetto alla messa a fuoco potrà utilizzare l'Unità manuale per Focus Pro insieme al Monitor remoto ad alta luminosità per riprese coordinate.??

Prezzo e disponibilità

DJI RS 4 sarà disponibile per l'acquisto da oggi presso DJI Store Italia ( www.dji-store.it ) e presso i migliori rivenditori di prodotti DJI, con due opzioni di acquisto disponibili:

DJI RS 4 in versione singola , ad un prezzo suggerito al pubblico di 559 €, che include Stabilizzatore, Impugnatura con batteria BG21, Cavo di ricarica USB-C, Supporto per fissaggio degli obiettivi, Manico/Treppiede estensibile (plastica), Piastra a sgancio rapido, Cavo di controllo multi-camera e un Kit di viti.

DJI RS 4 in versione Combo , ad un prezzo suggerito al pubblico di 729 €, che include Impugnatura a maniglia, Focus Pro Motor, Kit di montaggio per asta di Focus Pro Motor, Cinghia dentata per obiettivo, un secondo Cavo di controllo multicamera e una custodia da trasporto. I dettagli completi sono disponibili all'indirizzo https://www.dji-store.it/ categoria/prodotti-portatili/ stabilizzatori-ronin/dji-rs-4/

DJI RS 4 Pro sarà disponibile per l'acquisto da oggi presso DJI Store Italia ( www.dji-store.it ) e presso i migliori rivenditori di prodotti DJI con due opzioni di acquisto disponibili:

DJI RS 4 Pro in versione singola, in vendita ad un prezzo suggerito al pubblico di 879 €, che include Stabilizzatore, Impugnatura con batteria BG30 Grip, Cavo di ricarica USB-C, Supporto per fissaggio degli obiettivi (esteso), Manico/treppiede estensibile (metallo), Piastra a sgancio rapido, Impugnatura a maniglia, Cavo di controllo multicamera, Kit viti e custodia da trasporto. DJI RS 4 Pro in versione Combo, in vendita ad un prezzo suggerito al pubblico di 1.109 €, che include un Trasmettitore delle immagini Ronin, Focus Pro Motor, Kit di montaggio per asta di Focus Pro Motor, Cinghia dentata per obiettivo, Supporto per smartphone, Piastra a sgancio rapido inferiore (estesa) e cavi aggiuntivi. I dettagli completi sono disponibili all'indirizzo https://www.dji-store.it/ categoria/prodotti-portatili/ stabilizzatori-ronin/dji-rs-4- professionista/

DJI Focus Pro sarà disponibile da metà maggio per l'acquisto presso DJI Store Italia ( www.dji-store.it ) e presso i migliori rivenditori di prodotti DJI con due opzioni di acquisto disponibili.

DJI Focus Pro Creator Combo , in vendita ad un prezzo suggerito al pubblico di 899 €, che include DJI Focus Pro LiDAR, Impugnatura per DJI Focus Pro, DJI Focus Pro Motor e custodia da trasporto DJI Focus Pro.

DJI Focus Pro All-In-One Combo , in vendita ad un prezzo suggerito al pubblico di 1.649 €, che include anche un'Unità manuale DJI Focus Pro aggiuntiva.

Le unità indipendenti DJI Focus Pro LiDAR, Impugnatura per DJI Focus Pro, DJI Focus Pro Motor e Unità manuale DJI Focus Pro saranno disponibili per l'acquisto separatamente e sono in vendita ad un prezzo suggerito al pubblico di 619 €, 319 €, 139 € e 819 €, rispettivamente. I dettagli completi sono disponibili all'indirizzo https://www.dji-store.it/ categoria/prodotti-portatili/ stabilizzatori-ronin/dji- focus-pro/

Aggiornamento della cura DJI

DJI Care Refresh è un piano di protezione completo per i prodotti DJI ed è ora disponibile sia per DJI RS 4 che per DJI RS 4 Pro. I danni accidentali sono coperti dal servizio di sostituzione, inclusi usura naturale, impatti e i danni causati dall'acqua. A fronte di un costo aggiuntivo esiguo, gli utenti potranno sostituire il prodotto se questo viene danneggiato.

DJI Care Refresh (Piano di 1 anno) include fino a 2 sostituzioni in 1 anno. DJI Care Refresh (piano di 2 anni) include fino a 4 sostituzioni in 2 anni. Altri servizi di DJI Care Refresh includono garanzia ufficiale, servizio di garanzia internazionale e spedizione gratuita. I dettagli completi sono disponibili all'indirizzo https://www.dji-store.it/ categoria/dji-care/care-pro/

Esplora gli strumenti professionali alla fiera NAB 2024

DJI sarà presente alla fiera NAB 2024 a Las Vegas, dal 14 al 17 aprile. Presenteremo una gamma completa di soluzioni aeree, portatili, cinematografiche e aziendali e i partecipanti avranno l'opportunità esclusiva di interagire con la nostra linea di prodotti, intervenire nelle demo pratiche, partecipare a workshop interattivi ed essere tra i primi a interagire con i nostri nuovi prodotti. La fiera NAB sarà la prima opportunità per i visitatori di vedere e interagire con le ultime novità della linea Pro, ovvero DJI RS 4, DJI RS 4 Pro e DJI Focus Pro, sperimentando direttamente come le nostre tecnologie superano i limiti dell'eccellenza nelle immagini.