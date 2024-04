Superbonus 2024: Novità e Cambiamenti con il Nuovo Decreto del Governo

Il governo italiano ha introdotto significative modifiche al Superbonus, con l'emanazione di un nuovo decreto che ridefinisce le modalità di accesso e le percentuali di detrazione per il 2024 e gli anni successivi. Paolo Biscaro, consigliere nazionale di geometri e geometri laureati, fornisce chiarimenti sulle nuove regole applicabili ai cittadini che hanno avviato lavori di ristrutturazione edilizia.

Per i lavori iniziati nel 2023 e per i quali è stata emessa almeno una fattura pagata entro il 4 aprile 2024, continua a essere applicabile la normativa precedente, consentendo di usufruire dell'agevolazione del 70%. Tuttavia, se la fattura è stata emessa ma non è stato effettuato il pagamento, i cittadini non potranno beneficiare del Superbonus. Il decreto stabilisce inoltre il 4 aprile 2024 come termine ultimo per inviare all'Agenzia delle Entrate la comunicazione relativa alla propria scelta tra cessione del credito, sconto in fattura o fruizione diretta del Superbonus o degli altri bonus edilizi, sempre in relazione a spese legate a ristrutturazioni effettuate nel 2023.

Il Superbonus prevede detrazioni del 70% per tutto il 2024 e del 65% fino al 31 dicembre 2025. Importanti novità riguardano anche la cessazione della possibilità di effettuare variazioni sui dati fiscali dopo il 4 aprile 2024, segnando un punto fermo sulle modalità di fruizione delle agevolazioni.

Il decreto ha introdotto anche un contributo speciale per i cantieri con almeno il 60% di avanzamento a fine 2023, destinato a chi ha redditi sotto i 15.000 euro, valido dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024. Questa misura mira a supportare le famiglie a basso reddito nella realizzazione di lavori di ristrutturazione edilizia.

Il nuovo decreto sul Superbonus introduce importanti cambiamenti che influenzano le modalità di accesso e le percentuali di detrazione per i lavori di ristrutturazione edilizia avviati nel 2023 e negli anni successivi, con l'obiettivo di rendere più sostenibile l'impatto delle agevolazioni fiscali sulla finanza pubblica.