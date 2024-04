Webuild, al via in Calabria la scuola di formazione e occupazione per operatori di cantiere

Webuild e Regione Calabria: al via la scuola di formazione nel settore infrastrutture

Con l’inizio dei primi due corsi per operatori di cantiere, parte inladi formazione e assunzione direalizzata in collaborazione con la Regione. Circa 45 persone presso la Cittadella Regionale di Catanzaro iniziano un nuovo percorso formativo nell’ambito del programma 'Cantiere Lavoro Italia', aggiungendosi alle 1.200 persone già all’opera nella regione tra diretti e di terzi. Il Gruppo è infatti al lavoro nel cantiere del Terzo Megalotto della Strata Statale 106 Jonica, che contribuirà a collegare i litorali jonici di, Basilicata e Puglia chiudendo l’anello tra gli assi autostradali A14 e A2. Le attività formative inproseguiranno anche nei mesi di maggio e giugno con l’inizio di nuovi corsi pre-assuntivi, sempre presso la sede della Regione.“Diamo il benvenuto a 45 dei nostri ragazzi, l'80% di loro troverà lavoro in", dice il presidente della Regione, Roberto Occhiuto., aggiunge, "darà a questi giovani la possibilità di lavorare vicino casa ma, soprattutto, di contribuire alla costruzione delle infrastrutture della loro regione. In molti potranno scegliere anche di andare all'estero" e "mi piacerebbe chesi impegnasse a formare non solo quelli che dovranno lavorare all'interno di questa importante azienda, ma anche tanti altri ragazzi calabresi da impiegare nella costruzione di altre infrastrutture importanti che stanno cominciando a partire in" Per Pietro Salini, amministratore delegato del Gruppo, dare un futuro ai giovani è il motivo per cui è stato lanciato 'Cantiere Lavoro Italia'. "Il Gruppo ha già assunto le prime 2.000 persone anche provenienti dai percorsi formativi di, di cui oltre la metà al Sud, e nei prossimi due anni prevediamo di raggiungere in totale 8.000 assunti nel Mezzogiorno, in gran parte ine Sicilia". Il comparto infrastrutturale in Italia, continua Salini, "dopo anni di stagnazione, sta vivendo una nuova fase espansiva grazie anche agli investimenti del Pnrr. Agendo in sinergia con le istituzioni, proprio come stiamo facendo qui in, possiamo creare occupazione qualificata".