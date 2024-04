Eclissi solare totale, oltre 4 minuti di buio in Texas

Eclissi solare totale: le immagini in diretta del fenomeno astronomico

Più di quattro minuti disi sono avuti in Texas, a partire dalle 14,40 (le 20,40 in Italia), rendendo il paesaggio buio come la notte. Le temperature nella zona sono scese, passando dall'umidità soffocante al freddo in pochi minuti.I fenicotteri si sono radunati insieme in mezzo allo stagno e così hanno fatto anche i pinguini per proteggersi, ha raccontato intanto alla Cnn un membro dello staff dello zoo di Dallas, dopo aver osservato il comportamento degli animali al passaggio dell'. L'è visibile nelle città e nei paesi del Midwest degli Stati Uniti. Dopo il Texas, il Missouri e l'Indiana, il sole si è eclissato nell'Ohio, a Dayton 15,09 (ora locale). L'ci sarà fra qualche minuto anche a Cleveland, alle 15,13, e ad Akron un minuto dopo.