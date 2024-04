Roma, provoca incidente mortale e fugge: denunciato 49enne

Roma, denunciato pirata della strada: era fuggito dopo aver provocato un incidente mortale

E' stato rintracciato e denunciato dalla Polizia locale un uomo di 49 anni che sabato scorso - dopo un graveall'incrocio tra via Monte Cervialto e via di Val Melaina, a- è fuggito. Le pattuglie del III Gruppo Nomentano sono intervenute per i rilievi: coinvolti un motoveicolo e un’auto che, dopo lo scontro, si è allontanata senza prestare soccorso al conducente del mezzo a due ruote, rimasto a terra gravemente ferito. Il 51enne, alla guida motorino, è stato trasportato al Policlinico Umberto I, dove successivamente è deceduto.Gli agenti, acquisiti alcuni frammenti di testimonianze, si sono messi sulle tracce dell’altro mezzo coinvolto, una Opel Mokka, riuscendo, dopo accurata attività di indagine, a individuare sia l’autoveicolo sia il conducente che, il giorno prima si trovava alla guida, un cittadino italiano di 49 anni, al momento indagato per omicidio stradale e denunciato per fuga e omissione di soccorso. Ulteriori indagini sono in corso da parte della Polizia Locale per risalire all’esatta dinamica dell’