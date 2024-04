Musk indagato in Brasile per diffusione fake news su X

Elon Musk indagato in Brasile, di cosa è accusato il proprietario di X

Il giudice della Corte Suprema delAlexandre de Moraes ha aperto un'indagine per verificare se il proprietario di X (Twitter) e amministratore delegato di Tesla, Elon, abbia commesso reati di intralcio alla giustizia e incitamento al crimine, sottolineando che i social network "non sono una terra senza legge" e devono rispettare la giurisdizione brasiliana.saràper presunta strumentalizzazione criminale intenzionale di X come parte di un'indagine su una rete di persone note come milizie digitali che avrebbero diffuso fake news diffamatorie e minacce contro i giudici della Corte Suprema. Per Moraes"ha avviato una campagna di disinformazione" e X sta commettendo un abuso di potere economico per "influenzare illegalmente l'opinione pubblica". Moraes ha guidato un giro di vite contro le fake news, i discorsi d'odio e l'incitamento, citando la disinformazione come una singolare minaccia alla sua democrazia. Il miliardario statunitense ha dichiarato in precedenza di voler sfidare le ordinanze del tribunale e di voler revocare le restrizioni imposte ad alcuni account della piattaforma in, oltre ad aver attaccato il magistrato in diversi suoi post. "Questo giudice ha palesemente e ripetutamente tradito la Costituzione e il popolo brasiliano. Dovrebbe dimettersi o subire l'impeachment. Si vergogni", ha dichiarato