Gaza, fonti Egitto: Progressi nei negoziati al Cairo. Ma Israele minimizza

Gaza, fonti Egitto: grandi progressi nei negoziati del Cairo - Ultima ora - Ansa.it

Progressi nei negoziati al Cairo sul rilascio degli ostaggi e il cessate il fuoco nella Striscia di. Secondo quanto riferito dalla tv al Qahera, che cita una fonte egiziana, ci sarebbe un accordo sui tutti i principali punti dell'intesa. La delegazione di Hamas e del Qatar hanno lasciato il Cairo e dovrebbero tornare entro due giorni per un'intesa finale, mentre quella israeliana dovrebbe lasciare l'a breve.Israele ha tuttavia minimizzato le aspettative di un'intesa. "Non vediamo ancora nessun accordo all'orizzonte - ha detto una fonte israeliana a Ynet - La distanza tra le parti è ancora grande". Israele si è intanto ritirato dal sud della Striscia die i soldati hanno lascito Khan Yunis. L'operazione militare però non è finita e l'attacco a Rafah, dove sono concentrati circa 1,4 milioni di civile, rimane nei piani delle forze di difesa (Idf). "La guerra acontinua, siamo lontani dallo stop", dice il generale Herzi Halevi, capo dello stato maggiore, definendo la situazione sul campo e completando il quadro delineato dalle parole del premier Benjamin Netanyahu - "Israele è ad un passo dalla vittoria" - e del ministro della Difesa, Yoav Gallant.