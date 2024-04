Gp Giappone, Verstappen pole e prima fila Red Bull: Ferrari indietro

F1 Gp Giappone, le qualifiche di oggi in diretta: Verstappen in pole davanti a Perez. Sainz quarto e Leclerc...

Maxinposition con la Red Bull nel Gp del, la Ferrari è indietro. Il pilota olandese conquista la 36esimadella carriera, girando in 1'28''197 oggi nelle qualifiche sul tracciato di Suzuka.precede il compagno di squadra, il messicano Sergio Perez (+0''066) che completa la prima fila targata Red Bull. Terzo tempo per la McLaren del britannico Lando Norris (+0''292), che apre la seconda fila completata da Carlos Sainz: il pilota spagnolo della Ferrari ottiene il quarto tempo (+0''485) e domattina sarà costretto a inseguire al semaforo verde.In terza fila, con il quinto e il sesto crono, la Aston Martin dello spagnolo Fernando Alonso (+0''489) e la McLaren dell'australiano Oscar Piastri (+0''563). Delusione per Charles Leclerc. Il pilota monegasco della Ferrari non va oltre l'ottavo tempo (+0''589) e deve accontentarsi di chiudere la quarta fila accanto alla Mercedes del britannico Lewis Hamilton, settimo (+0''569).