Terremoti, perché gli Stati Uniti rischiano sismi catastrofici

a New. Una scossa di magnitudo 4.7 è stata avvertita anche nella Grande Mela, come riferisce il NewPost citando informazioni diffuse dall'US Geological Survey. Il sisma ha colpito almeno 3 stati sulla costa orientale: New, Connecticut e New Jersey. L'epicentro è stato localizzato nell'area di Lebanon, in New Jersey, dove la scossa è avvenuta alle 10.23 locali.