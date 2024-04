Ucraina, Russia preme: i due scenari per la Nato

Le notizie di giovedì 4 aprile sul conflitto in Ucraina

Due scenari in. La Nato al bivio nel momento cruciale della guerra che Kiev combatte da 2 anni contro la. E' il segretario generale dell'Alleanza, Jens Stoltenberg, a delineare il quadro mentre l'cerca di resistere nonostante la carenza di armi, provocata soprattutto dall'assenza di aiuti Usa con il pacchetto da 60 miliardi di dollari fermo al Congresso. Il piano delladi Vladimir Putin, intanto, prevede con ogni probabilità un nuovo attacco tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate. Secondo analisti e esperti, Mosca avrebbe le risorse per tentare la 'spallata' nella regione di Kharkiv, dove Putin ipotizza una 'zona cuscinetto' che isoli ulteriormente i territori controllati dalla, o nella regione di Zaporizhzhia, lungo il fronte meridionale."Ci sono due possibili scenari", la sintesi di Stoltenberg. "Il primo prevede che gli alleati della Nato siano in grado di mobilitarsi per fornire ulteriore supporto e che l'riesca a riconquistare territori. L'altro scenario, invece, prevede che non riusciremo a fornire supporto. C'è la reale minaccia di ulteriori progressi della, con la conquista di altri territori: a quel punto ci troveremmo in una posizione ancora più pericolosa", dice ancora. Il fatto è che l'unica via per raggiungere una pace duratura e giusta inè avere robuste forze ucraine, perché è il solo modo per convincere Vladimir Putin del fatto che non può vincere sul campo di battaglia, che si deve sedere al tavolo e negoziare un qualche tipo di soluzione accettabile", con l'che rimane una "nazione indipendente", dice. Il rischio in prospettiva è che lasfondi e, a quel punto, Putin avrà una base ancora più solida per dettare condizioni ad un eventuale tavolo. La situazione sul campo di battaglia in, dice Stoltenberg, "resta seria" e al Paese servono "più munizioni, più difesa aerea e più aiuti", evidenzia il segretario generale della Nato. "Mi compiaccio - aggiunge- del fatto che gli alleati continuano ad aumentare" il sostegno a Kiev, "con nuovi annunci negli ultimi giorni, inclusi 600 mln di euro dalla Germania per l'iniziativa a guida ceca" per comprare munizioni da artiglieria, "come pure 10mila droni dal Regno Unito, più missili e veicoli blindati dalla Francia e un nuovo pacchetto di aiuti dalla Finlandia che vale 188 milioni. Ma dobbiamo fare ancora di più", dice. I Paesi alleati Nato ora "guarderanno alle scorte" disponibili, per cercare di inviare inpiù sistemi per la "difesa aerea, in particolare missili Patriot", dice. "La- continua - spinge sulla linea del fronte ed è pronta a sacrificare uomini e materiali per ottenere guadagni marginali, ma naturalmente è una situazione seria". Tuttavia, "se consegniamo quello che dovremmo, sono assolutamente fiducioso che l'sia in grado di compiere progressi. E' esattamente per questo- spiega - che c'è urgenza di mobilitare più aiuti per l'".