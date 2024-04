UN TOUR TRA I FESTIVAL POP PIÙ IMPORTANTI D’ITALIA DEDICATO ALLA NOSTRA COMMUNITY

Riot Games è lieta di annunciare il Cosplay Grand Tour by Riot Games 2024, un nuovo progetto dedicato a tutti i cosplayer italiani e agli amanti dei titoli Riot Games. Sviluppato in diverse tappe, ciascuna caratterizzata da un tema unico, che non sarà però vincolante per la scelta dei costumi, il tour sfilerà sui palchi dei principali festival italiani dedicati alla cultura pop.

Il tour è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita, tutte le categorie inerenti al mondo Riot Games saranno valide, compresi costumi “Original”, ideati a somiglianza di un personaggio del mondo Riot Games in chiave originale, inoltre saranno ammessi aspetti alternativi sia di League of Legends che di VALORANT.

È possibile preiscriversi tramite il form dedicato disponibile a questo link.L’iscrizione dovrà essere poi confermata in loco.

Ambassador d’eccezione sarà Taryn, cosplayer di fama internazionale da sempre vicino all’universo Riot Games. Le tappe del tour saranno coordinate da CLIC - Community of League of Legends Italian Cosplayers - e presentate da Icon Stitch, cosplayer professionista e ideatrice del progetto.

Di volta in volta la giuria del Grand Tour sarà composta da importanti personalità del mondo Riot Games, oltre che da cosplayer professionisti, che valuteranno i cosplayer in gara nelle seguenti categorie:

? Miglior Interpretazione

? Miglior Armor/Prop

? Miglior Sartoriale

? Premio Community

? Miglior costume assoluto

Il miglior costume assoluto di ogni tappa avrà accesso alla finalissima di Lucca Comics & Games, per la quale è richiesto a ogni vincitore di realizzare un costume originale a tema Arcane - la serie televisiva ispirata a League of Legends, finanziato da Riot Games.

I vincitori di ogni categoria riceveranno inoltre degli scatti d’autore e speciali omaggi Riot Games.

Il Tour prenderà il via il 28 aprile 2024 durante il Napoli COMICON, festival che ogni anno richiama oltre 150mila persone nel capoluogo campano e diventato negli anni tappa fissa per gli appassionati di Riot Games in Italia. L’evento si terrà presso il Music Dojo dalle 13:30 alle 15:00, mentre la preiscrizione andrà confermata la mattina dell’evento entro le 12:00 presso lo stand Kc Group, situato nel padiglione 10. Tema di questo primo appuntamento sarà il nuovo Agente di VALORANT: Clove. Ultimo arrivato tra gli agenti dello sparatutto tattico di Riot Games, l’agente scozzese Clove è la nuova aggiunta nella rosa degli Strateghi. A comporre la giuria e decretare i vincitori di questa prima tappa saranno Miss Kuruta, Maki Eraclea e Valery.606.

Il Tour proseguirà poi attraverso lo Stivale toccando alcuni tra i principali festival italiani come Falcomics, Etna Comics (presentato da Zeronikibe organizzato da CS Italia A.S.D.) e Riminicomix, fino alla tappa conclusiva che si svolgerà durante l’edizione 2024 di Lucca Comics & Games.