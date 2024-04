Gorno Tempini (Cdp): I numeri confermano il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti

Cdp, Gorno Tempini: “Non è possibile competizione con 70 telco in Europa”

"I numeri del bilancio 2023 dimostrano come Cassa Depositi e Prestiti ha svolto adeguatamente il proprio ruolo" con risultati che dimostrano come sia "è una Cassa che ha saputo dimostrare la propria capacità di adattamento al contesto portando avanti una visione di sviluppo con risultati importanti". Lo ha sottolineato il presidente di CDP Giovanniin conferenza stampa per presentare il bilancio 2023, ricordando come"le azioni messe in campo per l’attuazione del Piano Strategico 2022-24, in uno scenario internazionale diventato sempre più complesso, sono state efficaci". "Un piano - ricorda - da subito caratterizzato da obiettivi ambiziosi".