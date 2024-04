Serbia, uccisa la piccola Danka scomparsa a Bor: arrestate 2 persone

Serbia. La piccola Danka investita e uccisa: il corpo gettato in una discarica

E' statalaDanka, la bambina di quasi 2 anni scomparsa a Bor, in. Lo ha annunciato il presidente serbo Aleksandar Vucic, come si legge sul sito di 'Chi l'ha visto?' che nella puntata di ieri aveva parlato del caso. Arrestati due sospetti che avrebbero confessato e stanno conducendo la polizia nel luogo dove si trova il corpo. L'Interpol aveva lanciato per laun appello internazionale e le ricerche erano state estese a tutti i Paesi europei tra cui l'Italia.La, che ancora non aveva imparato a parlare, era sparita mentre il 26 marzo si trovava a Bansko Pole nei pressi di Bor con la madre. Qualche giorno dopo era arrivata una segnalazione dall'Austria.