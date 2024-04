CAMPIONATI INTERNAZIONALI EUROPEI POKÉMON 2024: CON STREAMING IN ITALIANO

Anche quest’anno è giunto il momento della tappa Europea del Campionato Internazionale di Pokémon 2024, un’entusiasmante serie di sfide che accenderanno l’ExCel London di Londra dal 5 al 7 aprile. Questo fine settimana, infatti, sarà il teatro di un’accesa competizione che permetterà agli appassionati di Pokémon di mettersi in gioco per conquistare i punti necessari per qualificarsi ai Campionati Mondiali 2024, il prestigioso traguardo finale che si terrà quest’estate tra gli splendidi paesaggi di Honolulu, Hawaii.

Con questo obiettivo in mente, i migliori giocatori al mondo si riuniranno durante il week end per affrontare lotte memorabili ai videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto per Nintendo Switch, al Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), a Pokémon GO e a Pokémon UNITE.Le tre giornate di competizione sui videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, giunte all’ultimo appuntamento giocato in regulation F, verranno trasmesse in streaming sul canale Twitch Cydonia_Chiara dallo stesso Cydonia che, con il supporto di Nintendo, seguirà le entusiasmanti sfide in tempo reale e con un commento tecnico interamente in italiano, permettendo a tutti gli appassionati di vivere i Campionati Internazionali Europei in prima persona.

L’appuntamento sarà dalle ore 9.00 alle 21.00 di venerdì e sabato e dalle 14.00 di domenica 7 aprile per le fasi finali.L’edizione di quest’anno, vede un drastico aumento del montepremi in denaro a disposizione, con un riconoscimento per il primo classificato di 15.000,00$ - importo triplicato rispetto all’anno scorso - e un totale di 115.000,00$ distribuito tra le prime 32 posizioni. Un altro premio molto ambito, inoltre, saranno i Championship Point, punti indispensabili per la qualificazione ai Campionati Mondiali di Honolulu, che renderanno questo evento un’occasione imperdibile per scalare e ribaltare la graduatoria.

A rappresentare l’Italia, Marco Silva, Nico Davide Cognetta e Simone Sanvito, già tra i primi 16 della classifica continentale. Gli ormai consolidati astri tricolore si metteranno ulteriormente in gioco per consolidare la propria posizione, mentre tutti gli altri allenatori connazionali potranno aspirare a inserirsi a loro volta nella rosa dei giocatori azzurri, nel tentativo di riportare il titolo in Italia.Sebbene l’edizione 2023 sia stata conquistata dallo statunitense Paul Chua, che ha strappato il titolo al predominio europeo sconfiggendo in finale il brasiliano Gabriel Agati, l’Italia resta tra i paesi favoriti grazie alla presenza sul podio, nelle scorse edizioni del torneo internazionale Play! Pokémon, degli allenatori italiani: Simone Sanvito nel 2018 e Flavio del Pidio nel 2019.Sarà un fine settimana di fuoco per la community di Pokémon!

I Campionati Internazionali Europei Pokémon del 2024 potranno essere seguiti in tempo reale sul canale Twitch di Cydonia e Chiara a partire dalle 9.00 di venerdì 5 e sabato 6 e dalle 14.00 di domenica 7 aprile.